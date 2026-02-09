ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Παραιτήθηκε η νομική σύμβουλος Κατερίνα Γιαννακοπούλου 
ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Παραιτήθηκε η νομική σύμβουλος Κατερίνα Γιαννακοπούλου 

Η διαμάχη του Ερασιτέχνη με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες, είχε ως αποτέλεσμα την παραίτηση της κ.Γιαννακοπούλου από τη νομική εκπροσώπηση της ομάδας μπάσκετ

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Παραιτήθηκε η νομική σύμβουλος Κατερίνα Γιαννακοπούλου 
Ο μήνας του μέλιτος μεταξύ του ΑΣ ΠΑΟΚ και της ΚΑΕ υπό την ηγεσία του Αριστοτέλη Μυστακίδη έχει περάσει προ πολλού και πλέον το κλίμα αρχίζει και... ζεσταίνεται επικίνδυνα με τις δύο πλευρές να ανταλλάσουν επιστολές και εξώδικα.

Έτσι σήμερα η Κατερίνα Γιαννακοπο΄θλου, η οποία εδώ και χρόνια ήταν η νομική εκπρόσωπος τόσο του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ όσο και της ομάδας μπάσκετ, υπέβαλλε την παραίτηση της από τη δεύτερη και στην ανακοίνωσή της μεταξύ άλλων αναφέρει, τι την οδήγησε σε αυτή την απόφαση, τονίζοντας πως αποχωρεί για λόγους αξιοπρέπειας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Κατερίνα Γιαννακοπούλου:
«Με αφορμή τα γεγονότα που έλαβαν χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και του ΑΣ ΠΑΟΚ, αποφάσισα να διακόψω τη συνεργασία μου με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Για λόγους προσωπικής αξιοπρέπειας, επαγγελματικής ευσυνειδησίας, ευθιξίας και δεοντολογίας, υπέβαλλα σήμερα την παραίτηση μου προς τον Πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κ. Νικόλαο Βεζυρτζή και προς τα μέλη του ΔΣ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Διαχρονικά, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως νομικός, έχω υπηρετήσει αποκλειστικά την προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του ενιαίου και αδιαίρετου ΠΑΟΚ, θέση από την οποία δεν παρεκκλίνω».
