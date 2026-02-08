Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Άρης - ΠΑΟΚ και Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ

Κυριακή σήμερα και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
g4 της ημέρας είναι γεμάτο ντέρμπι και σκληρές αναμετρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.
Στην Ελλάδα η 20η αγωνιστική της Stoiximan Superleague ολοκληρώνεται με 4 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 16:00 η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στις Σέρρες για να αναμετρηθεί με τον Πανσερραϊκό (Nova Sports Prime), ενώ στις 18:00 ο ΟΦΗ θα φιλοξενήσει στο Ηράκλειο τον Λεβαδειακό (Cosmote Sport 1). Η ημέρα τέλος κλείνει με δύο ντέρμπι, αυτό μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ (19:00, Nova Sports Prime) και εκείνο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό (21:00, Cosmote Sport 1).
Στην Αγγλία και τη Premier League, η Μπράιτον υποδέχεται στις 16:00 την Κρίσταλ Πάλας (Nova Sports Premier League) και στις 18:30 η Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» την Μάντσεστερ Σίτι (Nova Sports Premier League).
Στην Ιταλία και τη Serie A η δράση ξεκινάει στις 13:30, με την Μπολόνια να υποδέχεται την Πάρμα (Cosmote Sport 3), και στις 16:00 η Λέτσε την Ουντινέζε (Cosmote Sport 2). Στις 19:00 η Ίντερ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη Σασουόλο (Cosmote Sports 4), ενώ στις 21:45 η Γιουβέντους θα φιλοξενήσει την Λάτσιο (Cosmote Sport 2).
Στην Ισπανία και τη La Liga η Αλαβές θα υποδεχθεί την Χετάφε (15:00, Nova Sports 1), η Αθλέτικ Μπιλμπάο τη Λεβάντε (17:15, Nova Sports 1), η Ατλέτικο Μαδρίτης τη Μπέτις (19:30, Nova Sports 1) και η Βαλένθια την Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Nova Sports 1).
Στο μπάσκετ η 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα (13:00, ΕΡΤ2) και της ΑΣ Καρδίτσας με τον Παναθηναϊκό (16:00, ΕΡΤ2). Στο NBA η Σέλτικς θα φιλοξενήσουν στη Βοστώνη τους Νιου Γιορκ Νικς (19:30, Cosmote Sport 4) και οι Τίμπεργουλβς στη Μινεσότα τους Κλίπερς (22:00, Cosmote Sport 7)
Στο handball ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με το Κιλκις για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας (13:45, ERT Sports 1), στο πόλο ο Πανιώνιος με τον Παναθηναϊκό (18:15, ΕΡΤ2) και στο βόλεϊ γυναικών ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό (19:30, ΕΡΤ2).
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/2/2026):
12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αναντολού Εφές – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Προμηθέας GBL
13:15 Novasports 2HD Ουτρέχτη – Φέγενορντ Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Βαλένθια ACB Liga Endesa