Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Άρης - ΠΑΟΚ και Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Άρης - ΠΑΟΚ και Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ

Πολύ γεμάτο το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα με ντέρμπι στην Super Leauge, αλλά και στην Αγγλία

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Άρης - ΠΑΟΚ και Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ
Κυριακή σήμερα και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεωνg4 της ημέρας είναι γεμάτο ντέρμπι και σκληρές αναμετρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα η 20η αγωνιστική της Stoiximan Superleague ολοκληρώνεται με 4 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 16:00 η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στις Σέρρες για να αναμετρηθεί με τον Πανσερραϊκό (Nova Sports Prime), ενώ στις 18:00 ο ΟΦΗ θα φιλοξενήσει στο Ηράκλειο τον Λεβαδειακό (Cosmote Sport 1). Η ημέρα τέλος κλείνει με δύο ντέρμπι, αυτό μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ (19:00, Nova Sports Prime) και εκείνο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό (21:00, Cosmote Sport 1).

Στην Αγγλία και τη Premier League, η Μπράιτον υποδέχεται στις 16:00 την Κρίσταλ Πάλας (Nova Sports Premier League) και στις 18:30 η Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» την Μάντσεστερ Σίτι (Nova Sports Premier League).

Στην Ιταλία και τη Serie A η δράση ξεκινάει στις 13:30, με την Μπολόνια να υποδέχεται την Πάρμα (Cosmote Sport 3), και στις 16:00 η Λέτσε την Ουντινέζε (Cosmote Sport 2). Στις 19:00 η Ίντερ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη Σασουόλο (Cosmote Sports 4), ενώ στις 21:45 η Γιουβέντους θα φιλοξενήσει την Λάτσιο (Cosmote Sport 2).

Στην Ισπανία και τη La Liga η Αλαβές θα υποδεχθεί την Χετάφε (15:00, Nova Sports 1), η Αθλέτικ Μπιλμπάο τη Λεβάντε (17:15, Nova Sports 1), η Ατλέτικο Μαδρίτης τη Μπέτις (19:30, Nova Sports 1) και η Βαλένθια την Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Nova Sports 1).

Στο μπάσκετ η 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα (13:00, ΕΡΤ2) και της ΑΣ Καρδίτσας με τον Παναθηναϊκό (16:00, ΕΡΤ2). Στο NBA η Σέλτικς θα φιλοξενήσουν στη Βοστώνη τους Νιου Γιορκ Νικς (19:30, Cosmote Sport 4) και οι Τίμπεργουλβς στη Μινεσότα τους Κλίπερς (22:00, Cosmote Sport 7)

Στο handball ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με το Κιλκις για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας (13:45, ERT Sports 1), στο πόλο ο Πανιώνιος με τον Παναθηναϊκό (18:15, ΕΡΤ2) και στο βόλεϊ γυναικών ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό (19:30, ΕΡΤ2).

Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/2/2026):

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αναντολού Εφές – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Προμηθέας GBL

13:15 Novasports 2HD Ουτρέχτη – Φέγενορντ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Πάρμα Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σουόνσι – Σέφιλντ Γουένσντεϊ EFL Championship

14:30 Novasports Start Ανόβερο – Κίελo Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League

15:00 Novasports 1HD Αλαβές – Χετάφε La Liga

15:30 Novasports 2HD Άλκμααρ – Άγιαξ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας Premier League

16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – ΑΕΚ Super League

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Ουντινέζε Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Παναθηναϊκός Stoiximan GBL

16:30 Novasports 3HD Κολωνία – Λειψία Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Λεβαδειακός Super League

17:15 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Λεβάντε La Liga

17:45 Novasports Start Γκρόνινγκεν – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών

18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

18:30 Novasports 2HD Μπάγερν Μονάχου – Χόφενχαϊμ Bundesliga

19:00 Novasports Prime Άρης – ΠΑΟΚ Super League

19:00 Novasports 4HD WTA 1000 2026 Ντόχα, 1η Μέρα

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Καρλσρούη

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Πάφος – Ομόνοια Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Ίντερ Serie A

19:30 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς – Νιου Γιορκ Νικς NBA

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπράγκα – Ρίο Άβε Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπαρτσελόνα – Τζιρόνα ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Λάτσιο Serie A

22:00 Novasports 1HDΒαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Λος Άντζελες Κλίπερς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μπενφίκα – Αλβέρκα Liga Portugal
