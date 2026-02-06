Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Ολυμπιακός: Παραχώρησε δανεικό τον Πνευμονίδη στον Ατρόμητο
Ο Σταύρος Πνευμονίδης θα ανήκει στον Ατρόμητο έως το καλοκαίρι του 2027
Ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου έως το καλοκαίρι του 2027 θα είναι ο Σταύρος Πνευμονίδης.
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού που ήταν μέλος της ομάδας που κέρδισε το UEFA Youth League παραχωρήθηκε δανεικός για 1,5 χρόνο στους Περιστεριώτες.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος
«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Σταύρου Πνευμονίδη από τον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
Ο Σταύρος Πνευμονίδης (7/8/2006) αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια σε όλες τις θέσεις της μεσοεπιθετικής γραμμής. Κατάγεται από την Καστοριά και έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ακαδημία της Δόξας Κορησού, ενώ στα 14 του εντάχθηκε στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού.
Παρά το νεαρό της ηλικίας του ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας των «ερυθρολεύκων» που κατέκτησε το Uefa Youth League το 2024, έχοντας 9 συμμετοχές (όλες ως βασικός), με δύο γκολ και τρεις ασίστ και τη σεζόν 2024/25 ήταν εκ νέου βασικός με 7 συμμετοχές και 5 γκολ, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά του θεσμού.
Τη φετινή σεζόν είχε πέντε συμμετοχές με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού με μία ασίστ και παράλληλα ενίσχυσε τον Ολυμπιακό Β’ έχοντας 12 συμμετοχές, με 3 γκολ και 1 ασίστ.
Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Σταύρος Πνευμονίδης που πήρε τη φανέλα με το νούμερο «10» πραγματοποίησε και τις πρώτες του δηλώσεις στο atromitosfc.gr.
«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στον Ατρόμητο! Είναι η κατάλληλη ομάδα, όπως έχει αποδείξει στο παρελθόν, που στηρίζει παίκτες της δικής μου ηλικίας και τους βοηθάει να προοδεύουν και να γίνονται καλύτεροι.
Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά για μένα. Έρχομαι με πολλή όρεξη, διάθεση για δουλειά και στόχο να βελτιώνομαι κάθε μέρα, δίνοντας το 100% σε κάθε προπόνηση και αγώνα, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους της ομάδας που μου έχουν δείξει εμπιστοσύνη και θα βάλω τα δυνατά μου να τους δικαιώσω.
Ανυπομονώ να φορέσω τη φανέλα του Ατρόμητου και στους αγώνες και να βοηθήσουμε όλοι μαζί, παίκτες, προπονητές και κόσμος να πάμε τον Ατρόμητο εκεί που του αξίζει».
