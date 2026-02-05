Ολυμπιακός: Το Σάββατο το μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7

Το Σάββατο στις 13:30 στο μνημείο στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου Καραϊσκάκη θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο μνημόσυνο για τα 21 θύματα της τραγωδίας της 8ης Φεβρουαρίου 1981.





«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 13:30, θα τελεστεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» το ετήσιο μνημόσυνο, στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7».«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7, θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 στο χώρο της αίθουσας τύπου (είσοδος θυρών 33-35) στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και για την ασφάλεια των αιμοδοτών, η αιμοδοσία θα γίνεται με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 4800985.Η αιμοδοσία γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Μεταξά όπου υπάρχει Τράπεζα Αίματος για χρήση από τους Αιμοδότες.Η θεσμοθέτηση της ετήσιας αιμοδοσίας στη μνήμη των Θυμάτων της Θύρας 7 αποτελεί μια ακόμη σημαντική κοινωνική συνεισφορά του Ολυμπιακού μας και είναι μεγάλη βοήθεια στους συνανθρώπους μας που το χρειάζονται.Η Αιμοδοσία δίνει ζωή.Η δωρεά αίματος είναι εντελώς ακίνδυνη και ανώδυνη, βοηθά τον οργανισμό μας να ανανεώνεται και διαρκεί μόνο 10 λεπτά».