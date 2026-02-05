Ολυμπιακός: Το Σάββατο το μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7
Το Σάββατο στις 13:30 στο μνημείο στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου Καραϊσκάκη θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο μνημόσυνο για τα 21 θύματα της τραγωδίας της 8ης Φεβρουαρίου 1981

Το Σάββατο στις 13:30 στο μνημείο στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου Καραϊσκάκη θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο μνημόσυνο για τα 21 θύματα της τραγωδίας της 8ης Φεβρουαρίου 1981. 

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός 

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 13:30, θα τελεστεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» το ετήσιο μνημόσυνο, στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7».

Η αιμοδοσία στο Καραϊσκάκη 

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7, θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 στο χώρο της αίθουσας τύπου (είσοδος θυρών 33-35) στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και για την ασφάλεια των αιμοδοτών, η αιμοδοσία θα γίνεται με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 4800985.

Η αιμοδοσία γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Μεταξά όπου υπάρχει Τράπεζα Αίματος για χρήση από τους Αιμοδότες.

Η θεσμοθέτηση της ετήσιας αιμοδοσίας στη μνήμη των Θυμάτων της Θύρας 7 αποτελεί μια ακόμη σημαντική κοινωνική συνεισφορά του Ολυμπιακού μας και είναι μεγάλη βοήθεια στους συνανθρώπους μας που το χρειάζονται.

Η Αιμοδοσία δίνει ζωή.

Η δωρεά αίματος είναι εντελώς ακίνδυνη και ανώδυνη, βοηθά τον οργανισμό μας να ανανεώνεται και διαρκεί μόνο 10 λεπτά».
