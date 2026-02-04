Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Τα ζευγάρια του Final 8 του Κυπέλλου μπάσκετ: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα βρεθούν μόνο στον τελικό
Το Final-8 θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 21 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο Κρήτης
Το Μαρούσι πήρε το τελευταίο εισιτήριο για το Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών το οποίο θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 21 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Έτσι στο Final-8 θα συμμετάσχουν οι: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, Μαρούσι, Ηρακλής, Μύκονος.
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπορεί να παίξουν μόνο στον τελικό του Σαββάτου (21/2).
Το πρόγραμμα του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών είναι το εξής:
Προημιτελικά
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
17.00 Μαρούσι Chery – Άρης Betsson (1)
20.00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ (2)
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
17.00 Ηρακλής – Μύκονος Betsson (3)
20.00 Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-ΠΑΟΚ (4)
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
17.00 A’ Ημιτελικός, Νικητής 1-Νικητής 2 (5)
20.00 Β’ Ημιτελικός, Νικητής 3-Νικητής 4 (6)
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
20.00 Τελικός, Νικητής 5-Νικητής 6
