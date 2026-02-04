Ράφα Μπενίτεθ: Ένα αχρείαστο πέναλτι τα άλλαξε όλα
Ράφα Μπενίτεθ: Ένα αχρείαστο πέναλτι τα άλλαξε όλα

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ μετά την ήττα με 1-0 από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Κυπέλλου

Ράφα Μπενίτεθ: Ένα αχρείαστο πέναλτι τα άλλαξε όλα
O Παναθηναϊκός ηττήθηκε 1-0 από τον ΠΑΟΚ στον 1ο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος και το έργο του για πρόκριση στον τελικό θα είναι εξαιρετικά δύσκολο την ερχόμενη Τετάρτη (11/2) στην Τούμπα. 

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε μετά το παιχνίδι στην Cosmote TV: 

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαν περισσότερες ευκαιρίες από δικά μας λάθη, εύκολα λάθη που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλύτερα και είχαμε τον έλεγχο, όμως έγινε ένα πέναλτι που δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε, κι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι.

Στο πρώτο μέρος είναι προφανές ότι δεν είχαμε τον έλεγχο του αγώνα και ο αντίπαλος ήταν πιο επικίνδυνος. Θέλησα να βάλω έναν δεύτερο επιθετικό για τις εναέριες μονομαχίες, για να γίνουμε κι εμείς πιο επικίνδυνοι, όμως ένα αχρείαστο πέναλτι τα άλλαξε όλα. Θα πρέπει να πάμε στη Θεσσαλονίκη και να κερδίσουμε»

