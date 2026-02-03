Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Κέντρικ Ναν: «MVP» του στιλ στο ΟΑΚΑ με εντυπωσιακό look, δείτε φωτογραφίες
Η... Louis Vuitton εμφάνιση που «μαγνήτισε» τα βλέμματα
Ο Κέντρικ Ναν μπορεί να μην φόρεσε τη φανέλα με το νούμερο «25» για το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως κατάφερε να γίνει το πρόσωπο της βραδιάς πριν καν ξεκινήσει το παιχνίδι.
Ο Αμερικανός γκαρντ, που παραμένει στα «πιτς» λόγω κάκωσης στην ποδοκνημική, παρέδωσε μαθήματα στιλ στο παρκέ του ΟΑΚΑ.
Total Black με υπογραφή Louis Vuitton
Ο Ναν εμφανίστηκε με ένα total black outfit που θα ζήλευαν και οι κορυφαίοι influencers της μόδας. Το κεντρικό κομμάτι της εμφάνισής του ήταν το Louis Vuitton τζάκετ, ένα συλλεκτικό δερμάτινο μπουφάν με το ανάγλυφο μονόγραμμα του γαλλικού οίκου, η αξία του οποίου ξεπερνά τα 4.000 ευρώ.
