Εθνική Μπάσκετ: Στα Άνω Λιόσια η αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο
Ο αγώνας της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 θα διεξαχθεί στις 27 Φεβρουαρίου στο γήπεδο της ΑΕΚ
Το Ολυμπιακό Κέντρο των Ανω Λιοσίων είναι το γήπεδο, που θα φιλοξενήσει την τρίτη αναμέτρηση της Εθνικής Ανδρών για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 με αντίπαλο το Μαυροβούνιο, με τον αγώνα να διεξάγεται την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 19:00.
Η «γαλανόλευκη» έχει ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις της για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του οποίου η τελική φάση θα διεξαχθεί στο Κατάρ, καταβάλλοντας τη Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο» με 91-64 και περνώντας, εν συνεχεία, από το Πόρτο με 76-68 κόντρα στην Πορτογαλία, περιμένοντας τη στήριξη του κοινού της Αθήνας αυτή την φορά, ώστε να παραμείνει σε «τροχιά» νικών.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιστρέφει για επίσημο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Κέντρο των Ανω Λιοσίων ύστερα από τρία χρόνια, όπου έχει ζήσει όμορφες στιγμές, με τελευταία αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία στις 24 Φεβρουαρίου 2023, όταν είχε νικήσει με 97-92 για τα Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα, στις 25 Φεβρουαρίου 2022, η Εθνική Ανδρών είχε καταβάλει με 72-71 την Τουρκία για τα ίδια Προκριματικά.
