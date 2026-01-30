Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Παναθηναϊκός: Οι ώρες των αναμετρήσεων του Europa League με την Βικτόρια Πλζεν
Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Πλζεν στο ΟΑΚΑ στις 22:00 και θα παίξει στις 19:45 στην Τσεχία
Παναθηναϊκός και Βικτόρια Πλζεν θα συναντηθούν και στα playoffs του Europa League.
Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και όπως ανακοίνωσε η UEFA θα ξεκινήσει στις 22:00. Η ρεβάνς της 26ης Φεβρουαρίου στην Τσεχία θα αρχίσει στις 19:45.
Οι ημερομηνίες και ώρες των αγώνων του Παναθηναϊκού
19.02: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν (22.00)
26.02: Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός (19.45)
