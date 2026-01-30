Παναθηναϊκός: Οι ώρες των αναμετρήσεων του Europa League με την Βικτόρια Πλζεν
SPORTS
Παναθηναϊκός Βικτόρια Πλζεν Europa League

Παναθηναϊκός: Οι ώρες των αναμετρήσεων του Europa League με την Βικτόρια Πλζεν

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Πλζεν στο ΟΑΚΑ στις 22:00 και θα παίξει στις 19:45 στην Τσεχία

Παναθηναϊκός: Οι ώρες των αναμετρήσεων του Europa League με την Βικτόρια Πλζεν
Παναθηναϊκός και Βικτόρια Πλζεν θα συναντηθούν και στα playoffs του Europa League. 

Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και όπως ανακοίνωσε η UEFA θα ξεκινήσει στις 22:00. Η ρεβάνς της 26ης Φεβρουαρίου στην Τσεχία θα αρχίσει στις 19:45. 


Οι ημερομηνίες και ώρες των αγώνων του Παναθηναϊκού
19.02: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν (22.00)
26.02: Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός (19.45)

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης