Η οργή του Εμπαπέ – «Βολές» κατά του προπονητή και των συμπαικτών του: «Αυτή δεν είναι ομάδα…»
Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν «μάσησε τα λόγια του» μετά τον αγώνα με την Μπενφίκα
Η οργή του Γάλλου επιθετικού… ξεχείλιζε, περισσότερο βάσει της εικόνας της ομάδας στο «Ντα Λουζ», που ενώ προηγήθηκε στο φινάλε ηττήθηκε με 4-2 και παράλληλα έμεινε εκτός της πρώτης οκτάδας και της απευθείας πρόκρισης στους «16» του Champions League.
Τα δύο γκολ που πέτυχε δεν αρκούσαν στους «μερένχες», γεγονός που τον ανάγκασε να μιλήσει «έξω από τα δόντια» στην αίθουσα Τύπου. Και οι… βολές του στόχευαν τους συμπαίκτες του και την τεχνική ηγεσία!
«Δεν είναι θέμα ποιότητας, δεν είναι θέμα τακτικής. Είναι θέμα να έχεις περισσότερη θέληση. Δεν είδατε ότι παίζαμε σα να εξαρτιόταν η ζωή μας από αυτό. Δεν είδατε για ποιον λόγο παίζαμε», δήλωσε ο διεθνής σταρ της «βασίλισσας», αφήνοντας σαφή υπονοούμενα για τη νοοτροπία που διέπει την ομάδα του.
