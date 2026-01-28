Παναθηναϊκός: Ύψωσαν πανό για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ οι μπασκετμπολίστριες του ΠΑΟ, βίντεο

Μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού τα κορίτσια της Σελέν Ερντέμ πήραν το πανό της Θύρας 13 για τα 7 παιδιά που χάθηκαν στο δυστύχημα στη Ρουμανία