ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πολύ δύσκολος ο Κηφισός, έως 15΄οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Πού αλλού έχει κίνηση

Παναθηναϊκός: Ύψωσαν πανό για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ οι μπασκετμπολίστριες του ΠΑΟ, βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Α1 μπάσκετ γυναικών Δυστύχημα Ρουμανία Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός: Ύψωσαν πανό για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ οι μπασκετμπολίστριες του ΠΑΟ, βίντεο

Μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού τα κορίτσια της Σελέν Ερντέμ πήραν το πανό της Θύρας 13 για τα 7 παιδιά που χάθηκαν στο δυστύχημα στη Ρουμανία

Παναθηναϊκός: Ύψωσαν πανό για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ οι μπασκετμπολίστριες του ΠΑΟ, βίντεο
Πανό για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στη Ρουμανία ύψωσαν οι μπασκετμπολίστριες του Παναθηναϊκού

Λίγα λεπτά μετά από τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» οι παίκτριες της Σελέν Ερντέμ πήραν το πανό από την Θύρα 13 και το άπλωσαν μέσα στο γήπεδο. 

«Καλό ταξίδι αετοί» έγραφε και όταν το άπλωσαν χειροκροτήθηκαν από όλο τον  κόσμο. 



Παναθηναϊκός: Ύψωσαν πανό για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ οι μπασκετμπολίστριες του ΠΑΟ, βίντεο

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης