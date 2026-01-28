Παναθηναϊκός: Ύψωσαν πανό για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ οι μπασκετμπολίστριες του ΠΑΟ, βίντεο
Παναθηναϊκός: Ύψωσαν πανό για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ οι μπασκετμπολίστριες του ΠΑΟ, βίντεο
Μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού τα κορίτσια της Σελέν Ερντέμ πήραν το πανό της Θύρας 13 για τα 7 παιδιά που χάθηκαν στο δυστύχημα στη Ρουμανία
Πανό για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στη Ρουμανία ύψωσαν οι μπασκετμπολίστριες του Παναθηναϊκού.
Λίγα λεπτά μετά από τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» οι παίκτριες της Σελέν Ερντέμ πήραν το πανό από την Θύρα 13 και το άπλωσαν μέσα στο γήπεδο.
«Καλό ταξίδι αετοί» έγραφε και όταν το άπλωσαν χειροκροτήθηκαν από όλο τον κόσμο.
Λίγα λεπτά μετά από τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» οι παίκτριες της Σελέν Ερντέμ πήραν το πανό από την Θύρα 13 και το άπλωσαν μέσα στο γήπεδο.
«Καλό ταξίδι αετοί» έγραφε και όταν το άπλωσαν χειροκροτήθηκαν από όλο τον κόσμο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα