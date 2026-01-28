Άγιαξ - Ολυμπιακός: Περιπολίες με άλογα από την αστυνομία στο Άμστερνταμ για την τήρηση της τάξης, φωτογραφίες

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η παρουσία χιλιάδων οπαδών του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ για το παιχνίδι του Champions League με τον Άγιαξ έχει σημάνει συναγερμό στην ολλανδική αστυνομία. 

Εκατοντάδες αστυνομικοί είναι επί ποδός για να τηρηθεί η τάξη στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας ενώ «επιστρατεύτηκαν» και άλογα με έφιππους αστυνομικούς. 

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν σε κεντρικό σημείο του Άμστερνταμ και από εκεί πήγαν με τα πόδια στο γήπεδο. Η αστυνομία είχε διπλούς ελέγχους στον κόσμο του Ολυμπιακού αφού υπάρχουν οπαδοί και χωρίς εισιτήρια. 

