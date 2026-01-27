ΠΑΟΚ: Αδύνατη η αναβολή του αγώνα με τη Λιόν, είμαστε σε ανοικτή γραμμή με την UEFA

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε για όλες τις ενέργειες που έχει κάνει μετά την τραγική απώλεια των επτά οπαδών της ομάδας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να αναβληθεί ο αγώνας με τη Λιόν (29/1, 22:00)