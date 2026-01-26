ΑΕΛ: Υπέγραψε έως το καλοκαίρι ο Μπατουμπινσικά
SPORTS
ΑΕΛ Ντίλαν Μπατουμπινσικά

ΑΕΛ: Υπέγραψε έως το καλοκαίρι ο Μπατουμπινσικά

Η θεσσαλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Κονγκολέζου κεντρικού αμυντικού από τη Σεντ Ετιέν

ΑΕΛ: Υπέγραψε έως το καλοκαίρι ο Μπατουμπινσικά
Ολοκληρώθηκε και τυπικά το απόγευμα της Δευτέρας (26/1) η μεταγραφή του Ντιλάν Μπατουμπινσικά στην ΑΕΛ με τον διεθνή Κονγκολέζο κεντρικό αμυντικό να υπογράφει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι με τη θεσσαλική ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου διεθνούς αμυντικού από την Σεντ Ετιέν Ντιλάν Μπατουμπινσικά. Ο Κογκολέζος στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μπατουμπινσικά (Dylan Batubinsika) γεννήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1996 στο Cergy-Pontoise της Γαλλίας και έχει ύψος 1.88 μ. Ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με το ποδόσφαιρο στην US Cergy Clos και συνέχισε σε ηλικία 8 ετών αγωνιζόμενος στα τμήματα υποδομής της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ έφτασε έως και την β’ ομάδα της.

Ο Κονγκολέζος αμυντικός έχει αγωνιστεί σε Αντβέρπ Βελγίου (85 συμμετοχές-4 γκολ), Φαμαλικάο Πορτογαλίας (25 συμμετοχές-1 γκολ), Μακάμπι Χάιφα Ισραήλ (33 συμμετοχές-2 γκολ) και Σεντ Ετιέν Γαλλίας (56 συμμετοχές-2 γκολ).

Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Ισραήλ το 2023 με την Μακάμπι Χάιφα όπου ήταν συμπαίκτης με το Ναόρ και το Σούπερ Καπ Βελγίου. Τελευταία του ομάδα ήταν η Σεντ Ετιέν όπου υπήρξε συμπαίκτης με τον Μασόν.

Είναι διεθνής με την Εθνική Κονγκό μετρώντας 15 συμμετοχές και 1 γκολ, ενώ είχε 5 συμμετοχές με 1 γκολ με την U-20 της Γαλλίας και 5 συμμετοχές με την U-16 της Γαλλίας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Ντιλάν Μπατουμπινσικά στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας».

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης