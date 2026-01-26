Παναθηναϊκός: Ο Ούλισες Γκαρσία στη λίστα του
Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει ασχοληθεί με την περίπτωση του 30χρονου αριστερού μπακ

Ο Παναθηναϊκός αναζητεί αριστερό μπακ και ο Σαμουκέλε Καμπίνι της Μόλντε είναι ψηλά στη λίστα. Ο 22χρονος Νοτιοαφρικανός δεν είναι, βέβαια, η μοναδική περίπτωση που εξετάζει ο σύλλογος. Στο στόχαστρο είναι και ο 30χρονος Ούλισες Γκαρσία της Μαρσέιγ, σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο Νίκλας Μπόρνερ.

Αναλυτικά το ποστάρισμά του: «Αποκλειστικό: Η Βόλφσμπουργκ είχε δείξει πρόσφατα έντονο ενδιαφέρον για τον πρώην παίκτη της Βέρντερ Βρέμης, Ούλισες Γκαρσία, ωστόσο το ενδιαφέρον αυτό έχει προς το παρόν «παγώσει». Παράλληλα, στο παιχνίδι της διεκδίκησής του έχει μπει και ο Παναθηναϊκός, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από ιταλικό σύλλογο (πρόκειται για την Ελλάς Βερόνα). Η Μαρσέιγ θα προτιμούσε να προχωρήσει σε πώληση του παίκτη και όχι σε παραχώρησή του με τη μορφή δανεισμού».

Ο Γκαρσία γεννήθηκε στις 11/1/96 στην Αλμάδα της Πορτογαλίας, αλλά έχει πάρει την ελβετική υπηκοότητα και μάλιστα υπήρξε διεθνής με την Ελβετία, με την οποία κατέγραψε 11 συμμετοχές. Στη Μαρσέιγ πήρε μεταγραφή τον Γενάρη του 2024, έναντι 4 εκατ. ευρώ από τη Γιουγκ Μπόις. Μέχρι στιγμής στους Μασσαλούς έχει 42 αγώνες, με 2 γκολ και 3 ασίστ και το συμβόλαιό του λήγει το 2028.

Ο δανεισμός είναι ένα σενάριο για την περίπτωσή του, αλλά η Μαρσέιγ κοιτάει να πάρει χρήματα από πώληση. Αλλά δεν είναι εύκολο. Ο Γκαρσία έκανε τεράστια καριέρα στην Ελβετία με τη Γιουνγκ Μπόις, ενώ έχει παίξει ακόμα σε Βέρντερ Βρέμης και Γκρασχόπερς.

Τα στατιστικά του

Γιουνγκ Μπόις: 195 συμμετοχές, 12 γκολ, 40 ασίστ

Μαρσέιγ: 42 συμμετοχές, 2 γκολ, 3 ασίστ

Ζυρίχη U21: 34 συμμετοχές, 0 γκολ, 1 ασίστ

Ζυρίχη U18: 27 συμμετοχές, 1 γκολ, 0 ασίστ

Βέρντερ Βρέμης: 23 συμμετοχές, 0 γκολ, 1 ασίστ

Βέρντερ Βρέμης II: 8 συμμετοχές, 1 γκολ, ασίστ

Γιουνγκ Μπόις U21: 4 συμμετοχές, 1 γκολ,0 ασίστ

Γκρασχόπερς: 3 συμμετοχές, 0 γκολ, 0 ασίστ

Νυρεμβέργη: 2 συμμετοχές, 0 γκολ, 0 ασίστ

ULISSES GARCIA | Welcome To Olympique Marseille 2023/2024 🔵⚪ Magic Goals, Assists & Skills (HD)


Πηγή:www.gazzetta.gr
