Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Αντετοκούνμπο: Η αγκαλιά του Θανάση στον Γιάννη μετά τον τραυματισμό του, δείτε βίντεο
Αντετοκούνμπο: Η αγκαλιά του Θανάση στον Γιάννη μετά τον τραυματισμό του, δείτε βίντεο
O Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν στεναχωρημένος μετά την ήττα από τους Νάγκετς και ο Θανάσης βρέθηκε δίπλα του να τον παρηγορήσει
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει σταθεί πολύ άτυχος τη φετινή σεζόν, γεγονός που έχει επηρεάσει πολύ την ομάδα του. η οποία δεν έχει βρει σταθερότητα.
Ο Γιάννης τραυματίστηκε στην ήττα των Μπακς από τους Νάγκετς και όπως όλα δείχνουν θα μείνει εκτός για 4-6 εβδομάδες.
Στο τέλος ο Γιάννης έκατσε στον πάγκο και ήταν πολύ στεναχωρημένος και χαμένος στις σκέψεις. Αμέσως δίπλα του βρέθηκε ο αδερφός του, Θανάσης που τον αγκάλιασε δίνοντας του δύναμη.
Ο Γιάννης τραυματίστηκε στην ήττα των Μπακς από τους Νάγκετς και όπως όλα δείχνουν θα μείνει εκτός για 4-6 εβδομάδες.
Στο τέλος ο Γιάννης έκατσε στον πάγκο και ήταν πολύ στεναχωρημένος και χαμένος στις σκέψεις. Αμέσως δίπλα του βρέθηκε ο αδερφός του, Θανάσης που τον αγκάλιασε δίνοντας του δύναμη.
Thanasis Antetokounmpo consoling his brother Giannis while he's injured on the bench ❤️ pic.twitter.com/zkO9TsrJOp— NBA on Prime (@NBAonPrime) January 24, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα