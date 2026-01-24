Αντετοκούνμπο: Η αγκαλιά του Θανάση στον Γιάννη μετά τον τραυματισμό του, δείτε βίντεο
Αντετοκούνμπο: Η αγκαλιά του Θανάση στον Γιάννη μετά τον τραυματισμό του, δείτε βίντεο

O Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν στεναχωρημένος μετά την ήττα από τους Νάγκετς και ο Θανάσης βρέθηκε δίπλα του να τον παρηγορήσει

Αντετοκούνμπο: Η αγκαλιά του Θανάση στον Γιάννη μετά τον τραυματισμό του, δείτε βίντεο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει σταθεί πολύ άτυχος τη φετινή σεζόν, γεγονός που έχει επηρεάσει πολύ την ομάδα του. η οποία δεν έχει βρει σταθερότητα. 

Ο Γιάννης τραυματίστηκε στην ήττα των Μπακς από τους Νάγκετς και όπως όλα δείχνουν θα μείνει εκτός για 4-6 εβδομάδες. 

Στο τέλος ο Γιάννης έκατσε στον πάγκο και ήταν πολύ στεναχωρημένος και χαμένος στις σκέψεις. Αμέσως δίπλα του βρέθηκε ο αδερφός του, Θανάσης που τον αγκάλιασε δίνοντας του δύναμη.

