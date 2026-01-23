Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Λεσόρ: Σταματήστε τα ψέματα, ούτε εγώ μπορώ να πω πότε θα επιστρέψω
Λεσόρ: Σταματήστε τα ψέματα, ούτε εγώ μπορώ να πω πότε θα επιστρέψω
Ο Ματίας Λεσόρ, με ανάρτησή του στο X, ξέσπασε με αφορμή τα σενάρια περί επιστροφής του στις προπονήσεις την επόμενη εβδομάδα, εξηγώντας ότι όποιος δίνει ημερομηνίες για την επιστροφή του λέει ψέματα
Ο Ματίας Λεσόρ διέψευσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα σενάρια που αναφέρουν ότι αναμένεται να ξεκινήσει ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων από την επόμενη εβδομάδα.
«Σταματήστε να λέτε ψέματα στον κόσμο και σταματήστε να τραβάτε την προσοχή στην υπόθεσή μου. Το μόνο που θέλω είναι να κάνω την αποθεραπεία μου ήρεμα και να επιστρέψω στο μπάσκετ. Μια και καλή: όποιος δίνει ημερομηνία για την επιστροφή μου λέει ψέματα! Κανένας γιατρός, κανένας δημοσιογράφος, κανένας προπονητής, κανένας γυμναστής, ούτε καν εγώ, δεν μπορεί να δώσει ακριβή ημερομηνία για το πότε θα επιστρέψω» ανέφερε ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού με ανάρτησή του στο X.
Τον περασμένο Νοέμβριο χρειάστηκε να περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου, καθώς υποβλήθηκε σε επιτυχημένη αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση χόνδρινων βλαβών στην αριστερή ποδοκνημική.
Πηγή: gazzeta.gr
«Σταματήστε να λέτε ψέματα στον κόσμο και σταματήστε να τραβάτε την προσοχή στην υπόθεσή μου. Το μόνο που θέλω είναι να κάνω την αποθεραπεία μου ήρεμα και να επιστρέψω στο μπάσκετ. Μια και καλή: όποιος δίνει ημερομηνία για την επιστροφή μου λέει ψέματα! Κανένας γιατρός, κανένας δημοσιογράφος, κανένας προπονητής, κανένας γυμναστής, ούτε καν εγώ, δεν μπορεί να δώσει ακριβή ημερομηνία για το πότε θα επιστρέψω» ανέφερε ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού με ανάρτησή του στο X.
Ο Λεσόρ αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο περσινό Final Four του Άμπου Ντάμπι, μένοντας στο παρκέ για 17 λεπτά στον μικρό τελικό με τον Ολυμπιακό.
Stop lying to these ppl man stop bringing attention to my case. I just want to do my rehab in peace and get back to hoop! Once for all ANYONE who gives a date for my return is lying no doctor no journalist no coach no trainer (not even me) can give an accurate date for my return. https://t.co/hDJNKTlJcJ— Mathias Lessort (@ThiasLsf) January 23, 2026
Τον περασμένο Νοέμβριο χρειάστηκε να περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου, καθώς υποβλήθηκε σε επιτυχημένη αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση χόνδρινων βλαβών στην αριστερή ποδοκνημική.
Πηγή: gazzeta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα