Λεσόρ: Σταματήστε τα ψέματα, ούτε εγώ μπορώ να πω πότε θα επιστρέψω
SPORTS
Ματίας Λεσόρ Παναθηναϊκός

Λεσόρ: Σταματήστε τα ψέματα, ούτε εγώ μπορώ να πω πότε θα επιστρέψω

Ο Ματίας Λεσόρ, με ανάρτησή του στο X, ξέσπασε με αφορμή τα σενάρια περί επιστροφής του στις προπονήσεις την επόμενη εβδομάδα, εξηγώντας ότι όποιος δίνει ημερομηνίες για την επιστροφή του λέει ψέματα

Λεσόρ: Σταματήστε τα ψέματα, ούτε εγώ μπορώ να πω πότε θα επιστρέψω
25 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ματίας Λεσόρ διέψευσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα σενάρια που αναφέρουν ότι αναμένεται να ξεκινήσει ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων από την επόμενη εβδομάδα.

«Σταματήστε να λέτε ψέματα στον κόσμο και σταματήστε να τραβάτε την προσοχή στην υπόθεσή μου. Το μόνο που θέλω είναι να κάνω την αποθεραπεία μου ήρεμα και να επιστρέψω στο μπάσκετ. Μια και καλή: όποιος δίνει ημερομηνία για την επιστροφή μου λέει ψέματα! Κανένας γιατρός, κανένας δημοσιογράφος, κανένας προπονητής, κανένας γυμναστής, ούτε καν εγώ, δεν μπορεί να δώσει ακριβή ημερομηνία για το πότε θα επιστρέψω» ανέφερε ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού με ανάρτησή του στο X.

Ο Λεσόρ αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο περσινό Final Four του Άμπου Ντάμπι, μένοντας στο παρκέ για 17 λεπτά στον μικρό τελικό με τον Ολυμπιακό.

Τον περασμένο Νοέμβριο χρειάστηκε να περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου, καθώς υποβλήθηκε σε επιτυχημένη αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση χόνδρινων βλαβών στην αριστερή ποδοκνημική.

Πηγή: gazzeta.gr
25 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης