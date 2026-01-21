Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Δημάτος: «Με νίκη επί του Άγιαξ ο Ολυμπιακός πάει απευθείας στη League Phase του επόμενου Champions League»
Δημάτος: «Με νίκη επί του Άγιαξ ο Ολυμπιακός πάει απευθείας στη League Phase του επόμενου Champions League»
To σχόλιο του συμβούλου επικοινωνίας της UEFA μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν και για την διπλή σημασία του αγώνα με τον Άγιαξ
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 της Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη έφτασε στους 8 βαθμούς στη League Phase του Champions League και εάν την Τετάρτη (28/1) κερδίσει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ προκρίνεται στα playoffs.
Μια νίκη επί του Άγιαξ του δίνει όμως και μια θέση στη League Phase της σεζόν 2026-27 εάν φυσικά κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
Ο Ανδρέας Δημάτος, σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA, αναφέρει σε ανάρτησή του την διπλή σημασία της νίκης επί του Άγιαξ και αναλύει την κατάσταση.
H ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου
«Αν ο Ολυμπιακός νικήσει την ερχόμενη Τετάρτη τον Αγιαξ στο Άμστερνταμ, τότε θα έχει πετύχει διπλή πρόκριση:
- Στον ενδιάμεσο γύρο πλέι οφ της εφετινής διοργάνωσης
- Στη League Phase του Champions League της σεζόν 2026-27, αν βεβαίως κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα
Σε αυτό το ενδεχόμενο θα έχει δημιουργήσει ευρωπαϊκό συντελεστή κοντά στους 61,000 βαθμούς που η Ρέιντζερς και η Κοπεγχάγη (αν κατακτήσουν το πρωτάθλημα στις χώρες τους) δεν θα μπορέσουν να υπερκαλύψουν στην εφετινή σεζόν, ενώ η απειλή της Σαχτάρ μέσω Conference League θα έχει στην ουσία εξαλειφθεί.
Οι Ουκρανοί θα πρέπει να φτάσουν με τέσσερις νίκες στον ημιτελικό της διοργάνωσης και να κάνουν και εκεί τουλάχιστον μία νίκη για να ξεπεράσουν τον ερυθρόλευκο συντελεστή...
Το ίδιο λογικά θα ισχύσει για τον Ολυμπιακό και με ισοπαλία στην Ολλανδία, αν βεβαίως αποδειχθεί αρκετή για μία θέση στο top-24 της εφετινής League Phase».
«Μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της League Phase και το μαθηματικό (όχι το... αγωνιστικό) εύρος των πιθανών θέσεων τερματισμού του Ολυμπιακού είναι από τη 12η (η... καλύτερη) μέχρι την 34η (η... χειρότερη) θέση!».
Μια νίκη επί του Άγιαξ του δίνει όμως και μια θέση στη League Phase της σεζόν 2026-27 εάν φυσικά κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
Ο Ανδρέας Δημάτος, σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA, αναφέρει σε ανάρτησή του την διπλή σημασία της νίκης επί του Άγιαξ και αναλύει την κατάσταση.
H ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου
«Αν ο Ολυμπιακός νικήσει την ερχόμενη Τετάρτη τον Αγιαξ στο Άμστερνταμ, τότε θα έχει πετύχει διπλή πρόκριση:
- Στον ενδιάμεσο γύρο πλέι οφ της εφετινής διοργάνωσης
- Στη League Phase του Champions League της σεζόν 2026-27, αν βεβαίως κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα
Σε αυτό το ενδεχόμενο θα έχει δημιουργήσει ευρωπαϊκό συντελεστή κοντά στους 61,000 βαθμούς που η Ρέιντζερς και η Κοπεγχάγη (αν κατακτήσουν το πρωτάθλημα στις χώρες τους) δεν θα μπορέσουν να υπερκαλύψουν στην εφετινή σεζόν, ενώ η απειλή της Σαχτάρ μέσω Conference League θα έχει στην ουσία εξαλειφθεί.
Οι Ουκρανοί θα πρέπει να φτάσουν με τέσσερις νίκες στον ημιτελικό της διοργάνωσης και να κάνουν και εκεί τουλάχιστον μία νίκη για να ξεπεράσουν τον ερυθρόλευκο συντελεστή...
Το ίδιο λογικά θα ισχύσει για τον Ολυμπιακό και με ισοπαλία στην Ολλανδία, αν βεβαίως αποδειχθεί αρκετή για μία θέση στο top-24 της εφετινής League Phase».
«Μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της League Phase και το μαθηματικό (όχι το... αγωνιστικό) εύρος των πιθανών θέσεων τερματισμού του Ολυμπιακού είναι από τη 12η (η... καλύτερη) μέχρι την 34η (η... χειρότερη) θέση!».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα