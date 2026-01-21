Δημάτος: «Με νίκη επί του Άγιαξ ο Ολυμπιακός πάει απευθείας στη League Phase του επόμενου Champions League»

Ξεκίνησε επίσημα το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn – Νέες και αναβαθμισμένες εμπειρίες για τους πελάτες, με τη δύναμη της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας. Νέα «σελίδα» για το δίκτυο καταστημάτων και τις ψηφιακές πλατφόρμες – Το Allwyn.gr είναι ήδη στον «αέρα»!