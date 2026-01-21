Σενεγάλη: Λεφτά και από ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο το πριμ για τους θριαμβευτές του Κόπα Άφρικα
Η αποστολή της Εθνικής Σνεγάλης γνώρισε αποθεωτική υποδοχή μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με τον πρόεδρο της χώρας να μοιράζει λεφτά και οικόπεδα

Μεγάλες στιγμές για τους παίκτες της Εθνικής Σενεγάλης με το που πάτησαν το πόδι τους στην πρωτεύουσα της χώρας Ντακάρ.

Η παρέλαση των πρωταθλητών Αφρικής διήρκησε αρκετές ώρες με τον κόσμο να αποθεώνει ασταμάτητα τον Σαντιό Μανέ και τους συμπαίκτες του, οι οποίοι απολάμβαναν την κάθε στιγμή και όταν έφτασαν στο προεδρικό μέγαρο έμαθαν και για το πριμ που τους δίνει το κράτος.



Εκεί ο  πρόεδρος της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομάγε Φαγιέ, ανακοίνωσε ότι κάθε μέλος της εθνικής ομάδας που κατέκτησε το Κόπα Άφρικα θα πάειο ένα χρηματικό ποσό κοντά στις 115.000 ευρώ, αλλά παράλληλα θα τους δοθεί και από ένα οικόπεδο 1.500 τετραγωνικών μέτρων στην Petite Côte, μια γραφική παραλιακή ζώνη με αμμώδεις παραλίες στην περιοχή του Μπουρ, στα δυτικά της χώρας.



Ο Φαγιέ όμως αποδείθχηκε ιδιαίτερα γαλαντόμος καθώς στα πριμ δεν συμπεριέλαβε μόνο τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό τιμ! «Στα μέλη του ΔΣ της  Ομοσπονδίας θα δοθούν από ένα οικόπεδο 1.000 τετραγωνικών μέτρων και 75 χιλιάδες ευρώ, ενώ στα υπόλοιπα μέλη της αποστολής, 500 τετραγωνικά μέτρα και 30 χιλιάδες ευρώ. Επίσης το Υπουργείο Αθλητισμού θα πριμοδοτηθεί με 650.000 ευρώ (για μπόνους σε όλο το προσωπικό του υπουργείου!),  ενώ θα δοθεί οικόπεδο και στα μέλη της υπουργικής αποστολής που συνόδευσαν την ομάδα στο Μαρόκο».
