Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Λεβαδειακού και Ατρόμητου

Η ομάδα της Βοιωτίας μετά το θριαμβευτικό της πέρασμα από το Αγρίνιο (3-1) είναι πλέον στο +9 από τον 5ο Παναθηναϊκό, ενώ ο Ατρόμητος με το διπλό στο Πανθεσσαλικό έκανε άλμα τεσσάρων θέσεων και βρέθηκε στην 9η