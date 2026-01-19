Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Λεβαδειακού και Ατρόμητου
Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Λεβαδειακού και Ατρόμητου
Η ομάδα της Βοιωτίας μετά το θριαμβευτικό της πέρασμα από το Αγρίνιο (3-1) είναι πλέον στο +9 από τον 5ο Παναθηναϊκό, ενώ ο Ατρόμητος με το διπλό στο Πανθεσσαλικό έκανε άλμα τεσσάρων θέσεων και βρέθηκε στην 9η
Ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου δεν σταματά πουθενά και ετοιμάζεται να γράψει ιστορία.
Έχοντας προκριθεί στους 4 του Κυπέλλου (παίζει με τον ΟΦΗ) η ομάδα της Βοιωτίας όχι απλά δεν αφήνει την 4η θέση στη Super League 1, αλλά αύξησε τη διαφορά της μετά τη συντριβή του ΠΑΟ από την ΑΕΚ. Πλέον ο Λεβαδειακός είναι στο +9 από το τριφύλλι καθώς μετά από μία εντυπωσιακή παράσταση στο πρώτο ημίχρονο (όπου πέτυχε τρία γκολ ενώ στο 10' το σκορ ήταν 0-2) νίκησε 3-1 τον Παναιτωλικό (που έμπλεξε για τα καλά).
Τεράστια νίκη και για τον Ατρόμητο που όπως και ο Λεβαδειακός προηγήθηκε μόλις στο 10' με 2-0 για να επικρατήσει 0-3 στην έδρα του Βόλου και με το τρίποντο που κατέκτησε πήρε μεγάλη βαθμολογική ανάσα.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (17η)
Σάββατο 17 Ιανουαρίου
Πανσερραϊκός - Κηφισιά 2-1
Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός (Αναβολή)
Κυριακή 18 Ιανουαρίου
ΑΕΛ - Άρης 1-0
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 3-0
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
Παναιτωλικός - Λεβαδειακός 1-3
Βόλος - Ατρόμητος 0-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 17 αγώνες)
ΠΑΟΚ 41
ΑΕΚ 41
Ολυμπιακός 39
Λεβαδειακός 34
Παναθηναϊκός 25
Βόλος 25
Άρης 21
Κηφισιά 19
Ατρόμητος 16
Παναιτωλικός 15
ΟΦΗ 15
Αστέρας Τρίπολης 13
ΑΕΛ 13
Πανσερραϊκός 8
*Ολυμπιακός, Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός έχουν 16 αγώνες.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18η)
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
17:00 Ολυμπιακός - Βόλος
19:30 Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ
20:00 ΑΕΛ - Πανσερραϊκός
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
16:00 Άρης-Λεβαδειακός
17:30 ΟΦΗ- Παναιτωλικός
19:30 Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
Κηφισιά- ΠΑΟΚ (Αναβολή)
