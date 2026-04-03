Η Χέιλι Στάινφελντ απέκτησε πρώτο της παιδί με τον Τζος Άλεν
Η Χέιλι Στάινφελντ απέκτησε πρώτο της παιδί με τον Τζος Άλεν
Νιώθουμε απίστευτα ευγνώμονες και ευλογημένοι, δήλωσε η ηθοποιός για τη γέννηση της κόρης της
Το πρώτο της παιδί με τον Τζος Άλεν απέκτησε η Χέιλι Στάινφελντ.
Η 29χρονη ηθοποιός ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής 3 Απριλίου, τη γέννηση της κόρης της μέσα από μία ανάρτηση στον λογαριασμό Beausociety στο Instagram, που διαχειρίζεται η ίδια, εκφράζοντας τη χαρά της για τη νέα αυτή φάση της ζωής της. Όπως έγραψε: «Το κοριτσάκι μας ήρθε στον κόσμο! Νιώθουμε απίστευτα ευγνώμονες και ευλογημένοι και απολαμβάνουμε αυτές τις πρώτες στιγμές. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τις ευχές».
Το ζευγάρι είχε αποκαλύψει ότι περιμένει το πρώτο του παιδί τον Δεκέμβριο, μέσα από δημοσίευση που περιλάμβανε στιγμιότυπα από τη χρονιά, με αφορμή τα γενέθλια της Στάινφελντ. Στο σχετικό βίντεο, η ηθοποιός εμφανιζόταν μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος τη φιλούσε στην κοιλιά, επιβεβαιώνοντας την εγκυμοσύνη.
Σε συνέντευξη Τύπου τον Ιανουάριο, ο αθλητής είχε αναφερθεί στον επερχόμενο ρόλο του ως πατέρας, δηλώνοντας: «Είναι κάτι που θα με κάνει πολύ περήφανο. Θα το ανακαλύψουμε στην πορεία, όπως όλα τα άλλα» και είχε προσθέσει: «Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θα είμαι ποτέ στη ζωή μου, το να είμαι πατέρας. Ξέρω ότι αγαπώ το ποδόσφαιρο και το να είμαι quarterback στους Buffalo Bills, αλλά ανυπομονώ για αυτό».
Από την πλευρά της, η Στάινφελντ είχε μιλήσει για τη μητρότητα, αναφέροντας: «Καθώς προετοιμάζομαι, νιώθω ότι ο κόσμος μας πρόκειται να αλλάξει με όμορφο τρόπο. Ετοιμαζόμαστε να γνωρίσουμε ένα πρόσωπο, που ήδη αγαπάμε τόσο πολύ».
Η Στάινφελντ και ο Άλεν είναι ζευγάρι από το 2023 και παντρεύτηκαν στις 31 Μαΐου στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 29χρονη ηθοποιός ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής 3 Απριλίου, τη γέννηση της κόρης της μέσα από μία ανάρτηση στον λογαριασμό Beausociety στο Instagram, που διαχειρίζεται η ίδια, εκφράζοντας τη χαρά της για τη νέα αυτή φάση της ζωής της. Όπως έγραψε: «Το κοριτσάκι μας ήρθε στον κόσμο! Νιώθουμε απίστευτα ευγνώμονες και ευλογημένοι και απολαμβάνουμε αυτές τις πρώτες στιγμές. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τις ευχές».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το ζευγάρι είχε αποκαλύψει ότι περιμένει το πρώτο του παιδί τον Δεκέμβριο, μέσα από δημοσίευση που περιλάμβανε στιγμιότυπα από τη χρονιά, με αφορμή τα γενέθλια της Στάινφελντ. Στο σχετικό βίντεο, η ηθοποιός εμφανιζόταν μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος τη φιλούσε στην κοιλιά, επιβεβαιώνοντας την εγκυμοσύνη.
Σε συνέντευξη Τύπου τον Ιανουάριο, ο αθλητής είχε αναφερθεί στον επερχόμενο ρόλο του ως πατέρας, δηλώνοντας: «Είναι κάτι που θα με κάνει πολύ περήφανο. Θα το ανακαλύψουμε στην πορεία, όπως όλα τα άλλα» και είχε προσθέσει: «Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θα είμαι ποτέ στη ζωή μου, το να είμαι πατέρας. Ξέρω ότι αγαπώ το ποδόσφαιρο και το να είμαι quarterback στους Buffalo Bills, αλλά ανυπομονώ για αυτό».
Από την πλευρά της, η Στάινφελντ είχε μιλήσει για τη μητρότητα, αναφέροντας: «Καθώς προετοιμάζομαι, νιώθω ότι ο κόσμος μας πρόκειται να αλλάξει με όμορφο τρόπο. Ετοιμαζόμαστε να γνωρίσουμε ένα πρόσωπο, που ήδη αγαπάμε τόσο πολύ».
Η Στάινφελντ και ο Άλεν είναι ζευγάρι από το 2023 και παντρεύτηκαν στις 31 Μαΐου στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
