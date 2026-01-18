Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Νίκολιτς για Γιόβιτς: Τι να πεις για κάποιον που πετυχαίνει 4 γκολ;
Νίκολιτς για Γιόβιτς: Τι να πεις για κάποιον που πετυχαίνει 4 γκολ;
Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς μετά το 4-0 της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού με το καρέ του Γιόβιτς
Η ΑΕΚ με καρέ τερμάτων του Γιόβιτς κέρδισε 4-0 τον ΠΑΟ στη Νέα Φιλαδέλφεια και είναι στην κορυφή μαζί με τον ΠΑΟΚ.
Μετά το ματς ο προπονητής της, Μάρκο Νίκολιτς, σχολίασε την απόδοση της ομάδας αλλά και τον εξωπραγματικό Γιόβιτς.
Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς
Για την δυνατή επιστροφή της ΑΕΚ: «Συγχαρητήρια στους παίκτες που δεν ήταν εύκολο, μετά τον αποκλεισμό. Στο πρώτο μέρος φαινόταν να είμαστε επηρεασμένοι από το ματς του Κυπέλλου. Συγχαρητήρια σε όλους. Είναι απόλαυση να προπονώ σε αυτό το γήπεδο, ο κόσμος δίνει ώθηση στην ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι ότι ανεβήκαμε στην πρώτη θέση, μαζί με τον ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντικοί τρεις πόντοι, πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα δύσκολο ματς κόντρα στον Αστέρα ATKOΡ, που έχει νέο προπονητή».
Για τον Γιόβιτς: «Εκπληκτική απόδοση, τι να πεις όταν κάποιος πετυχαίνει 4 γκολ. Χειροκροτήθηκε από το γήπεδο και είμαστε ευγνώμονες, μας έλειψε στα προηγούμενα δύο ματς, θέλαμε να βρει φόρμα. Είναι τώρα και στην πρώτη θέση των σκόρερ πανάξια. Ήταν καταπληκτική η συμβολή όλων των παικτών που ήρθαν από τον πάγκο, εξαιρετική ώθηση, ο Ζοάο και ο Κοϊτά. Όποιος έμπαινε έδινε κάτι, έκανε ντεμπούτο και ο Γκεοργκίεβ».
Μετά το ματς ο προπονητής της, Μάρκο Νίκολιτς, σχολίασε την απόδοση της ομάδας αλλά και τον εξωπραγματικό Γιόβιτς.
Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς
Για την δυνατή επιστροφή της ΑΕΚ: «Συγχαρητήρια στους παίκτες που δεν ήταν εύκολο, μετά τον αποκλεισμό. Στο πρώτο μέρος φαινόταν να είμαστε επηρεασμένοι από το ματς του Κυπέλλου. Συγχαρητήρια σε όλους. Είναι απόλαυση να προπονώ σε αυτό το γήπεδο, ο κόσμος δίνει ώθηση στην ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι ότι ανεβήκαμε στην πρώτη θέση, μαζί με τον ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντικοί τρεις πόντοι, πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα δύσκολο ματς κόντρα στον Αστέρα ATKOΡ, που έχει νέο προπονητή».
Για τον Γιόβιτς: «Εκπληκτική απόδοση, τι να πεις όταν κάποιος πετυχαίνει 4 γκολ. Χειροκροτήθηκε από το γήπεδο και είμαστε ευγνώμονες, μας έλειψε στα προηγούμενα δύο ματς, θέλαμε να βρει φόρμα. Είναι τώρα και στην πρώτη θέση των σκόρερ πανάξια. Ήταν καταπληκτική η συμβολή όλων των παικτών που ήρθαν από τον πάγκο, εξαιρετική ώθηση, ο Ζοάο και ο Κοϊτά. Όποιος έμπαινε έδινε κάτι, έκανε ντεμπούτο και ο Γκεοργκίεβ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα