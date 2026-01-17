Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Ρεάλ Μαδρίτης: Ο καταρρακωμένος Βινίσιους και η κίνηση παρηγοριάς του Εμπαπέ, δείτε βίντεο
Ρεάλ Μαδρίτης: Ο καταρρακωμένος Βινίσιους και η κίνηση παρηγοριάς του Εμπαπέ, δείτε βίντεο
Ηχηρές αποδοκιμασίες στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» κατά την αναγγελία των 11άδων – Σοκαρισμένος ο Βραζιλιάνος στη φυσούνα, στο πλευρό του ο Γάλλος σταρ.
Το κλίμα στη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει τεταμένο και η ένταση φαίνεται πως έχει αγγίξει πλέον και το πρόσωπο που μέχρι πρότινος αποτελούσε το ίνδαλμα της εξέδρας, τον Βινίσιους Τζούνιορ. Μια ισχυρή και συγκινησιακά φορτισμένη εικόνα από τα παρασκήνια της αναμέτρησης με την Λεβάντε κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας την κρίση που διέρχεται η «Βασίλισσα».
Το σοκ των αποδοκιμασιών
Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, κατά την καθιερωμένη αναγγελία της ενδεκάδας από τα μεγάφωνα του σταδίου, μερίδα των οπαδών στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ξέσπασε σε έντονες αποδοκιμασίες στο άκουσμα του ονόματος του Βραζιλιάνου. Η αντίδραση αυτή του κοινού, που έρχεται μετά από μια εβδομάδα αρνητικών αποτελεσμάτων, φαίνεται πως πλήγωσε βαθιά τον παίκτη.
Οι κάμερες κατέγραψαν μια αποκαλυπτική σκηνή στη φυσούνα, λίγα δευτερόλεπτα πριν οι ομάδες πατήσουν το χορτάρι. Ο Βινίσιους εμφανίστηκε καθισμένος και απομονωμένος, έχοντας το πρόσωπό του κρυμμένο μέσα στις παλάμες του, σε μια στάση απόλυτης απόγνωσης.
Ο Κιλιάν Εμπαπέ, αντιλαμβανόμενος την ψυχολογική κατάσταση του συμπαίκτη του, έσπευσε αμέσως κοντά του. Ο Γάλλος σταρ προσπάθησε να τον εμψυχώσει και να τον παρηγορήσει, ενώ δίπλα τους βρέθηκε και ο νεοαφιχθείς Αντόνιο Πίντους.
Το σοκ των αποδοκιμασιών
Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, κατά την καθιερωμένη αναγγελία της ενδεκάδας από τα μεγάφωνα του σταδίου, μερίδα των οπαδών στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ξέσπασε σε έντονες αποδοκιμασίες στο άκουσμα του ονόματος του Βραζιλιάνου. Η αντίδραση αυτή του κοινού, που έρχεται μετά από μια εβδομάδα αρνητικών αποτελεσμάτων, φαίνεται πως πλήγωσε βαθιά τον παίκτη.
Οι κάμερες κατέγραψαν μια αποκαλυπτική σκηνή στη φυσούνα, λίγα δευτερόλεπτα πριν οι ομάδες πατήσουν το χορτάρι. Ο Βινίσιους εμφανίστηκε καθισμένος και απομονωμένος, έχοντας το πρόσωπό του κρυμμένο μέσα στις παλάμες του, σε μια στάση απόλυτης απόγνωσης.
Ο Κιλιάν Εμπαπέ, αντιλαμβανόμενος την ψυχολογική κατάσταση του συμπαίκτη του, έσπευσε αμέσως κοντά του. Ο Γάλλος σταρ προσπάθησε να τον εμψυχώσει και να τον παρηγορήσει, ενώ δίπλα τους βρέθηκε και ο νεοαφιχθείς Αντόνιο Πίντους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα