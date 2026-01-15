«Καμπάνα» στον Σαμουέλ Ετό: Τιμωρία τεσσάρων αγώνων και πρόστιμο για ανάρμοστη συμπεριφορά στο ματς με το Μαρόκο!
SPORTS
Σαμουέλ Ετό Τιμωρία Κόπα Άφρικα Copa Africa

«Καμπάνα» στον Σαμουέλ Ετό: Τιμωρία τεσσάρων αγώνων και πρόστιμο για ανάρμοστη συμπεριφορά στο ματς με το Μαρόκο!

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Καμερούν κατηγορείται για ξέσπασμα κατά της διαιτησίας μπροστά στα μάτια του προέδρου της CAF – «Ανήκουστη απόφαση», απαντά η ομοσπονδία του

«Καμπάνα» στον Σαμουέλ Ετό: Τιμωρία τεσσάρων αγώνων και πρόστιμο για ανάρμοστη συμπεριφορά στο ματς με το Μαρόκο!
Ο θρύλος του αφρικανικού ποδοσφαίρου και νυν πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Καμερούν (FECAFOOT), Σαμουέλ Ετό, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας. Η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) του επέβαλε ποινή αποκλεισμού τεσσάρων αγώνων, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ήττας του Καμερούν από το Μαρόκο με 2-0 στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Το χρονικό της έντασης
Σύμφωνα με τις αναφορές, ο Ετό αντέδρασε με οργισμένες χειρονομίες για τις αποφάσεις των διαιτητών, και μάλιστα σε απόσταση αναπνοής από τον πρόεδρο της CAF, Πατρίς Μοτσέπε, που βρισκόταν στις εξέδρες. Το περιστατικό συνέπεσε με μια γενικότερη έρευνα της Συνομοσπονδίας για βίαιες συμπλοκές μεταξύ παικτών των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο.

Εκτός από τον αποκλεισμό, η πειθαρχική επιτροπή επέβαλε στον Ετό και πρόστιμο 20.000 δολαρίων, μια απόφαση που προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση της FECAFOOT.

«Έλλειψη δίκαιης διαδικασίας»
Η Ομοσπονδία του Καμερούν εξέδωσε ανακοίνωση την Πέμπτη, στην οποία στηρίζει απόλυτα τον πρόεδρό της και προαναγγέλλει έφεση κατά της ποινής. Η FECAFOOT έκανε λόγο για μια «συνοπτική διαδικασία» που εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις μιας δίκαιης δίκης. Τόνισε ότι η απόφαση «στερείται σαφούς αιτιολόγησης» και δήλωσε τη δέσμευσή της στις αρχές της αξιόπιστης πειθαρχικής δικαιοσύνης.

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης