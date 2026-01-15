Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
«Καμπάνα» στον Σαμουέλ Ετό: Τιμωρία τεσσάρων αγώνων και πρόστιμο για ανάρμοστη συμπεριφορά στο ματς με το Μαρόκο!
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Καμερούν κατηγορείται για ξέσπασμα κατά της διαιτησίας μπροστά στα μάτια του προέδρου της CAF – «Ανήκουστη απόφαση», απαντά η ομοσπονδία του
Ο θρύλος του αφρικανικού ποδοσφαίρου και νυν πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Καμερούν (FECAFOOT), Σαμουέλ Ετό, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας. Η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) του επέβαλε ποινή αποκλεισμού τεσσάρων αγώνων, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ήττας του Καμερούν από το Μαρόκο με 2-0 στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Το χρονικό της έντασης
Σύμφωνα με τις αναφορές, ο Ετό αντέδρασε με οργισμένες χειρονομίες για τις αποφάσεις των διαιτητών, και μάλιστα σε απόσταση αναπνοής από τον πρόεδρο της CAF, Πατρίς Μοτσέπε, που βρισκόταν στις εξέδρες. Το περιστατικό συνέπεσε με μια γενικότερη έρευνα της Συνομοσπονδίας για βίαιες συμπλοκές μεταξύ παικτών των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο.
Εκτός από τον αποκλεισμό, η πειθαρχική επιτροπή επέβαλε στον Ετό και πρόστιμο 20.000 δολαρίων, μια απόφαση που προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση της FECAFOOT.
«Έλλειψη δίκαιης διαδικασίας»
Η Ομοσπονδία του Καμερούν εξέδωσε ανακοίνωση την Πέμπτη, στην οποία στηρίζει απόλυτα τον πρόεδρό της και προαναγγέλλει έφεση κατά της ποινής. Η FECAFOOT έκανε λόγο για μια «συνοπτική διαδικασία» που εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις μιας δίκαιης δίκης. Τόνισε ότι η απόφαση «στερείται σαφούς αιτιολόγησης» και δήλωσε τη δέσμευσή της στις αρχές της αξιόπιστης πειθαρχικής δικαιοσύνης.
CAF has suspended Samuel Eto’o for four games and fined him $20k for protesting against the ref’s officiating during the Morocco vs Cameroon QF game, in front of CAF President, Patrice Motsepe and other dignitaries.— Trending Explained (@TrendingEx) January 15, 2026
After the match, Eto’o sent the Moroccan FA, a “Thank You”… pic.twitter.com/Q6ZPRiJgMZ
