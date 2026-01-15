Μαρία Σάκκαρη: Η κλήρωσή της στο Australian Open

Κλήρωσε για τη Μαρία Σάκκαρη στο Australian Open.

H κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα παίξει την Κυριακή (18/1) στη Μελβούρνη κόντρα στην Γαλλίδα Λεόλια Ζανζάν η οποία είναι στο Νο101 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στον 2ο γύρο θα περιμένει το παιδί-θαύμα του τένις η Μίρα Αντρέεβα (Νο8) η οποία για να είναι εκεί θα πρέπει να αποκλείσει την Ντόνα Βέκιτς.

Στον 3ο πιθανότατα θα βρει την Νταγιάνα Γιαστρέμσκα και στους 16 την Ελίνα Σβιτολίνα. Η Μαρία Σάκκαρη είναι στην ίδια πλευρά με την Κόκο Γκοφ με την οποία μπορεί να παίξει εάν φτάσουν και οι δύο στα προημιτελικά στη Μελβούρνη.