Μαρία Σάκκαρη: Η κλήρωσή της στο Australian Open
Η Μαρία Σάκκαρη θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή (18/1) κόντρα στη Γαλλίδα Λεόλια Ζανζάν
Κλήρωσε για τη Μαρία Σάκκαρη στο Australian Open.
H κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα παίξει την Κυριακή (18/1) στη Μελβούρνη κόντρα στην Γαλλίδα Λεόλια Ζανζάν η οποία είναι στο Νο101 της παγκόσμιας κατάταξης.
Στον 2ο γύρο θα περιμένει το παιδί-θαύμα του τένις η Μίρα Αντρέεβα (Νο8) η οποία για να είναι εκεί θα πρέπει να αποκλείσει την Ντόνα Βέκιτς.
Στον 3ο πιθανότατα θα βρει την Νταγιάνα Γιαστρέμσκα και στους 16 την Ελίνα Σβιτολίνα. Η Μαρία Σάκκαρη είναι στην ίδια πλευρά με την Κόκο Γκοφ με την οποία μπορεί να παίξει εάν φτάσουν και οι δύο στα προημιτελικά στη Μελβούρνη.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
