Μαρία Σάκκαρη: Η κλήρωσή της στο Australian Open
Μαρία Σάκκαρη: Η κλήρωσή της στο Australian Open

Η Μαρία Σάκκαρη θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή (18/1) κόντρα στη  Γαλλίδα Λεόλια Ζανζάν

Κλήρωσε για τη Μαρία Σάκκαρη στο Australian Open.

H κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα παίξει την Κυριακή (18/1) στη Μελβούρνη κόντρα στην Γαλλίδα Λεόλια Ζανζάν η οποία είναι στο Νο101 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στον 2ο γύρο θα περιμένει το παιδί-θαύμα του τένις η Μίρα Αντρέεβα (Νο8) η οποία για να είναι εκεί θα πρέπει να αποκλείσει την Ντόνα Βέκιτς.

Στον 3ο πιθανότατα θα βρει την Νταγιάνα Γιαστρέμσκα και στους 16 την Ελίνα Σβιτολίνα. Η Μαρία Σάκκαρη είναι στην ίδια πλευρά με την Κόκο Γκοφ με την οποία μπορεί να παίξει εάν φτάσουν και οι δύο στα προημιτελικά στη Μελβούρνη.

