Μπαρτζώκας: Διαβάζω αναλύσεις για το ποιον αντίπαλο να αποφύγουμε, καλύτερα οι άλλοι να αποφύγουν εμάς
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αύριο την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ για το φινάλε της regular season της Euroleague και ο προπονητής της ομάδας αναφέρθηκε στην προσπάθεια των Πειραιωτών να τερματίσουν στην πρώτη θέση της κατάταξης, αλλά και στη μάχη των playoffs
Ο Ολυμπιακός φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης στην EuroLeague και πλέον έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρωτιά στην αυριανή αναμέτρηση της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής με την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ. Ο προπονητής των ερυθρολεύκων, Γιώργος Μπαρτζώκας, σχολίασε τη φετινή πορεία της ομάδας και το ενδεχόμενο να τερματίσουν στην κορυφή της βαθμολογίας.
«Η Αρμάνι είναι μια ομάδα που παίζει με μεγάλη ένταση στην άμυνα, πιέζει την μπάλα και γενικά παίζει οργανωμένο μπάσκετ, κυκλοφορώντας πολύ καλά τη μπάλα και διαθέτοντας αρκετό ταλέντο. Το γεγονός ότι δεν διεκδικεί θέση στα playoffs δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν έχει ποιότητα. Όλες οι ομάδες έχουν ταλέντο και αν δει κανείς το ρόστερ της, θα καταλάβει ακριβώς τι εννοώ», τόνισε ο τεχνικός των Πειραιωτών.
«Δεν είναι καθόλου απλό. Θέλει προσπάθεια, θέλει να μένεις στο πλάνο. Αν περάσει στο μυαλό κάποιων ότι το παιχνίδι με την Αρμάνι είναι διαδικαστικό, τότε θα έχουμε πρόβλημα και αυτό θα φανεί στο γήπεδο. Ελπίζω να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Γενικά είμαστε μια σοβαρή ομάδα, που κάνει τα απλά πράγματα, κατά τη γνώμη μου τα πιο σημαντικά στο μπάσκετ, όπως το να σκρινάρουμε σωστά και να κινούμαστε χωρίς την μπάλα. Το κάνουμε με μεγάλη συνέπεια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε ενόψει των playoffs».
Σε ερώτηση για την κατάσταση των τραυματιών και τον απόντων, δήλωσε: «Ο Φουρνιέ είναι καλά, όπως και ο Νιλικίνα. Ο Τζόουνς παραμένει εκτός, καθώς δεν έχει επιστρέψει ακόμα στις προπονήσεις. Ο Μόρις μέχρι στιγμής κάνει ατομικό πρόγραμμα, οπότε δεν θα είναι διαθέσιμος για το αυριανό παιχνίδι. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση της ομάδας».
«Έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο στο παιχνίδι μας και προσπαθούμε να μην έχουμε αυξομειώσεις στην απόδοσή μας. Και το πιο σημαντικό από όλα στη φετινή χρονιά είναι ότι, μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στη διοίκηση, που μας βοήθησε σημαντικά με τις μεταγραφές που έκανε μέσα στη σεζόν και ενίσχυσε την ομάδα σε μια κρίσιμη στιγμή. Είναι αποδεδειγμένο ότι η EuroLeague απαιτεί μεγάλο ρόστερ και οι προσθήκες κατά τη διάρκεια της χρονιάς μας βοήθησαν πάρα πολύ».
«Έχουμε ταλέντο σαν ομάδα. Το ταβάνι μας είναι πραγματικά ψηλό. Έχετε δει ότι υπήρξαν παιχνίδια όπου δεν έπαιζε ένας παίκτης όπως ο Φουρνιέ, ας πούμε, και η ομάδα μπορούσε να σκοράρει 100 πόντους. Ή ο Βεζένκοβ να είναι εκτός και να συμβαίνει το ίδιο, ή και άλλοι σημαντικοί παίκτες να λείπουν. Και όμως, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παίζει καλά και να κάνει μεγάλες νίκες. Υπάρχουν παίκτες που σε άλλες ομάδες θα είχαν πολύ πιο σημαντικό ρόλο από αυτόν που έχουν στον Ολυμπιακό, και παρ’ όλα αυτά είναι εδώ και βοηθούν την ομάδα, ακόμη και με το να… καταπιέζουν» λίγο το ταλέντο τους», πρόσθεσε ο κόουτς του Ολυμπιακού.
«Είδα κάποιες αναλύσεις του τύπου "καλύτερα να αποφύγει ο Ολυμπιακός αυτόν ή τον άλλον". Νομίζω ότι, επειδή είμαστε πρώτοι τουλάχιστον μέχρι σήμερα, καλύτερα να αποφεύγουν οι άλλοι εμάς, θα έλεγα. Οπότε εγώ το βλέπω έτσι. Προτιμώ να μην διαλέγω αντιπάλους και να είμαστε έτοιμοι όταν χρειαστεί», υπογράμμισε.
Πηγή: gazzeta.gr
Θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε τη χρονιά πρώτοι«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πρώτη θέση και πιστεύω ότι οι παίκτες μας έχουν κάνει μια πολύ σκληρή προσπάθεια όλη τη χρονιά, μέσα σε αντίξοες συνθήκες, με πολλούς τραυματισμούς και αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, με παίκτες να μπαίνουν και να βγαίνουν διαρκώς. Παρ’ όλα αυτά, είμαστε εδώ, μία αγωνιστική πριν το τέλος, σε αυτή τη θέση, και νομίζω ότι την αξίζουμε. Θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε τη χρονιά πρώτοι. Θέλουμε να κερδίσουμε αύριο, φυσικά, ως επιστέγασμα της προσπάθειας που κάναμε σε όλη την κανονική περίοδο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, με τον ανταγωνισμό που υπάρχει και τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ».
«Το ταβάνι μας είναι πραγματικά ψηλό»Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός διεκδικεί για ακόμη μια χρονιά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague, επισήμανε: «Δεν θα μιλήσω για τη φανταστική μας δουλειά, αλλά γενικά για τον οργανισμό που έχει μεγάλη γνώση του πώς πρέπει να λειτουργεί. Οι προπονητές προσφέρουν σταθερότητα στην ομάδα, και το γεγονός ότι ο προπονητής παραμένει ίδιος όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί από μόνο του δείγμα συνέπειας και σταθερότητας»
Σε ερώτηση για τη συνέχεια των υποχρεώσεων του Ολυμπιακού στα playoffs, είπε: «Δεν έχω καθόλου τέτοιου είδους σκέψεις. Αυτή τη στιγμή έχω επικεντρωθεί αποκλειστικά στο αυριανό παιχνίδι. Δεν έχω δει καν τα σενάρια, ποιος μπορεί να είναι ο αντίπαλός μας αν τερματίσουμε πρώτοι ή δεύτεροι, δεν με ενδιαφέρει».
