Γουόκαπ: Ήταν ανόητο το θέμα του διαβατηρίου, είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης
Ο 33χρονος πόιντ γκαρντ του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στο ζήτημα που προέκυψε τις προηγούμενες ημέρες όσον αφορά την ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου του, την οποία ζήτησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Το θέμα με την ανάκληση του ελληνικού του διαβατηρίου, που προέκυψε τις προηγούμενες ημέρες μετά από αίτημα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο Υπουργείο Εσωτερικών, σχολίασε σήμερα (15/4) ο γκαρντ του Ολυμπιακού, Τόμος Γουόκαπ, στη Media Day των Πειραιωτών ενόψει του αυριανού αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ.
«Δεν ήμουν μέρος της κατάστασης που δημιουργήθηκε. Δεν ξέρω από που ήρθε το θέμα. Ήταν ανόητο και γενικό για μένα. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης, που αντιπροσωπεύω τη χώρα και την Εθνική Ελλάδας. Αγωνιστικά έδωσα ό,τι μπορούσα, δεν σημαίνει ότι θα κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Το έχω πει πολλές φορές, ότι αυτή η χώρα είναι το σπίτι μου», τόνισε ο Γούοκαπ.
Για τη φάση με το εντυπωσιακό κάρφωμα του Χολ κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, σχολίασε πως «αυτό δεν θα γινόταν αν δεν ήταν τόσο αθλητικός σέντερ. Είναι ο μόνος που θα μπορούσε να βάλει ένα τέτοιο κάρφωμα στην Ευρώπη».
Η εξέλιξη αυτή ήρθε σε συνέχεια του τελευταίου ντέρμπι (30/3), όπου ο προπονητής των πρασίνων, Εργκίν Αταμάν διαμαρτυρήθηκε για τη διαιτησία του αγώνα. Όμως τα παράπονά του δεν περιορίστηκαν σε διαιτητικά θέματα, καθώς έθεσε στο τραπέζι το θέμα των ελληνοποιήσεων του Βεζένκοβ, του Ντόρσεϊ και του Γουόκαπ.
Ο Τούρκος προπονητής θεώρησε άδικο το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει πολιτογραφήσει Έλληνες αυτούς τους τρεις παίκτες, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είναι... κανονικοί Έλληνες. Οι τρεις τους παίζοντας ως Έλληνες δίνουν την δυνατότητα στους ερυθρολεύκους να χρησιμοποιήσουν περισσότερους ξένους στη 12αδα κάθε αγώνα της ελληνικής Basket League, κάτι που ο κόουτς του Παναθηναϊκού θεωρεί αθέμιτο ανταγωνισμό.
Ειδικότερα, με το από 18.4.2023 προεδρικό διάταγμα ο ΤΟΜΑΣ ΓΟΥΟΚΑΠ πολιτογραφήθηκε Έλληνας μέσω της εξαιρετικής διαδικασίας τις τιμητικής πολιτογράφησης με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθότι κρίθηκε ότι μέσω της επαγγελματικής του δραστηριότητας δύναται να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στη χώρα.
Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ νομίμως υποστηρίζει ότι η αβέβαιη και δυνητική προσφορά ενός προσώπου στις διακρίσεις της εθνικής ομάδας καλαθοσφαίρισης δεν συνιστά κατά το άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας λόγο τιμητικής του πολιτογράφησης, καθότι ο νόμος κάνει λόγο για ΗΔΗ τετελεσμένη προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών στην Χώρα, ώστε να έχει αποδειχθεί σε βάθος χρόνου η συμβολή του στις διακρίσεις της εθνικής ομάδας και να δικαιολογηθεί η κατ’ εξαίρεση απονομή εις αυτόν της ελληνικής ιθαγένειας, ως φόρος τιμής σε αυτή την ΗΔΗ αποδεδειγμένη προσφορά.
Και πράγματι, τούτο αποδείχθηκε και στην πράξη ΜΕΤΑ την πολιτογράφηση: καμία τέτοια προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών προς τη χώρα δεν παρείχε ο κ. Γουόκαπ, αφού τις χρονιές που συμμετείχε στην Εθνική μας Ομάδα τούτη δεν σημείωσε καμία διάκριση, ενώ ο κ. Γουόκαπ από την τελευταία του συμμετοχή στις 6 Αυγούστου 2024 δεν έχει έκτοτε αγωνιστεί με την Εθνική μας ομάδα σε καμία απολύτως αναμέτρηση.
Σχετικά με τη φετινή πορεία των Πειραιωτών, ο 33χρονος γκαρντ δήλωσε ότι «ο Ολυμπιακός θέλει να βγει κανονικά πρώτος και αυτός είναι ο στόχος του, να φτάσει μέχρι τέλους. Φέτος φαίνεται πως έχει τα εργαλεία για να φτάσει την κατάκτηση της EuroLeague».
Τι είχε προηγηθείΥπενθυμίζεται ότι ο Τεξανός γκαρντ είχε πολιτογραφηθεί Έλληνας πριν από τρία χρόνια αποκτώντας το δικαίωμα να ενισχύσει την Εθνική Ελλάδας. Η τελευταία παρουσία του Γουόκαπ με την «γαλανόλευκη» ήταν στις 6 Αυγούστου 2024 και δη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.
Η αίτηση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός:«Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έχει καταθέσει αίτηση ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητώντας την ανάκληση της τιμητικής πολιτογράφησης του αθλητή της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Τόμας Γουόκαπ, σύμφωνα με το άρθρο 26Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
Συνεπώς, η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ζητεί από το Υπουργείο Εσωτερικών που κίνησε την διαδικασία απονομής της ελληνικής ιθαγένειας στον κ. Γουόκαπ να κινήσει αντίστοιχα τώρα διαδικασία για την ανάκλησή της.
Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, άλλωστε, παραπέμπει και στη σχετική δήλωση του ίδιου του κ.Γουόκαπ, όταν πολιτογραφήθηκε Έλληνας: "Είναι, δε, τόσο πηγαία η διάθεσή μου να προσφέρω, ώστε δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση που αρνηθώ στο μέλλον να παρέχω τις υπηρεσίες μου, να αφαιρεθούν από την Ελληνική Κυβέρνηση τα δικαιώματα που απορρέουν από τη χορήγηση διαβατηρίου"».
Την συνόδευσε, δε, με την εξής λεζάντα: «Περιμένουμε αντίστοιχη φωτογραφία από τη στρατιωτική θητεία του τωρινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Δημήτρη Γιαννακόπουλου».
Η υπόθεση δεν έμεινε εκεί αφού ο Γουόκαπ ανέβασε story με φανέλα της Εθνικής Ελλάδος να πανηγυρίζει κόντρα στην Αυστραλία. Μάλιστα τη συνδύασε με το τραγούδι «Let them know» (Ας γνωρίζουν).
Η απάντηση της ΚΑΕ ΟλυμπιακόςΩς απάντηση στον Παναθηναϊκό, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, με φωτογραφίες των Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Γουόκαπ από την στρατιωτική τους θητεία.
Αντίδραση ΓούοκαπΟ Γουόκαπ απάντησε στον Παναθηναϊκό δημοσιεύοντας φωτογραφία με φανέλα Εθνικής Ελλάδος
