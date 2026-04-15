Γουόκαπ: Ήταν ανόητο το θέμα του διαβατηρίου, είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης

Η απάντηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Αντίδραση Γούοκαπ

Συνεπώς, η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ζητεί από το Υπουργείο Εσωτερικών που κίνησε την διαδικασία απονομής της ελληνικής ιθαγένειας στον κ. Γουόκαπ να κινήσει αντίστοιχα τώρα διαδικασία για την ανάκλησή της.Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, άλλωστε, παραπέμπει και στη σχετική δήλωση του ίδιου του κ.Γουόκαπ, όταν πολιτογραφήθηκε Έλληνας: "Είναι, δε, τόσο πηγαία η διάθεσή μου να προσφέρω, ώστε δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση που αρνηθώ στο μέλλον να παρέχω τις υπηρεσίες μου, να αφαιρεθούν από την Ελληνική Κυβέρνηση τα δικαιώματα που απορρέουν από τη χορήγηση διαβατηρίου"».Ως απάντηση στον Παναθηναϊκό, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, με φωτογραφίες των Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Γουόκαπ από την στρατιωτική τους θητεία.Την συνόδευσε, δε, με την εξής λεζάντα: «Περιμένουμε αντίστοιχη φωτογραφία από τη στρατιωτική θητεία του τωρινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Δημήτρη Γιαννακόπουλου».Ο Γουόκαπ απάντησε στον Παναθηναϊκό δημοσιεύοντας φωτογραφία με φανέλα Εθνικής ΕλλάδοςΗ υπόθεση δεν έμεινε εκεί αφού ο Γουόκαπ ανέβασε story με φανέλα της Εθνικής Ελλάδος να πανηγυρίζει κόντρα στην Αυστραλία. Μάλιστα τη συνδύασε με το τραγούδι «Let them know» (Ας γνωρίζουν).