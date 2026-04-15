Έξι συλλήψεις για διακίνηση Δράκων του Κομόντο στην Ινδονησία
Πρόκειται για είδος υπό εξαφάνιση ενώ σε όλον τον κόσμο υπολογίζεται ότι υπάρχουν μόνον περίπου 3.400 Δράκοι του Κομόντο
Χειροπέδες σε έξι άτομα πέρασαν οι Αρχές στην Ινδονησία, για την ανάμειξή τους στη διακίνηση προς την Ταϊλάνδη, Δράκων του Κομόντο.
Οι ύποπτοι συνελήφθησαν τον Φεβρουάριο στη Σουραμπάγια, στην ανατολική ακτή της νήσου Ιάβα, καθώς αποβιβάζονταν από πλοίο έχοντας μαζί τους τρεις ζωντανούς Δράκους του Κομόντο. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν την σύλληψη των δύο υπόπτων, συνελήφθησαν άλλα τέσσερα άτομα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις Δράκοι του Κομόντο προέρχονταν από κάποιους «προμηθευτές ή κυνηγούς» στην ινδονησιακή επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, όπου οι μεγαλύτερες σαύρες στον κόσμο ζουν σε μερικά μικρά νησιά.
Τους πούλησαν έξι φορές πιο ακριβάΟι ύποπτοι κατηγορούνται ότι αγόρασαν τους Δράκους του Κομόντο δίνοντας μόλις 5,5 εκατομμύρια ρουπίες (περίπου 272 ευρώ) για το καθένα και ότι τα μεταπώλησαν έξι φορές πιο ακριβά για να τα αποστείλουν στην Ταϊλάνδη.
Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτοί φέρεται να έχουν πωλήσει τουλάχιστον 20 Δράκους του Κομόντο από τον Ιανουάριο του 2025, βγάζοντας περίπου 28.000 ευρώ.
Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο της ποινής κάθειρξης μέχρι πέντε χρόνια και πρόστιμο.
Είδος υπό εξαφάνισηΟ Δράκος του Κομόντο είναι απειλούμενο είδος που ενδημεί σε νησιά του αρχιπελάγους ενώ η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN) τον έχει κατατάξει στα είδη υπό εξαφάνιση. Σε όλον τον κόσμο υπολογίζεται ότι υπάρχουν μόνον περίπου 3.400 Δράκοι του Κομόντο.
Οι Δράκοι του Κομόντο, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν ως τα τρία μέτρα μήκος και τα 90 κιλά, απειλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και από την κλιματική αλλαγή που καταστρέφει το ενδιαίτημά τους.
Οι λαθροθήρες τους αιχμαλωτίζουν για να τους πωλήσουν ως κατοικίδια ή για την έκθεσή τους.
