Λεβαδειακός: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου μετά από 41 χρόνια, βίντεο
Λεβαδειακός: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου μετά από 41 χρόνια, βίντεο

Ο Λεβαδειακός είχε φτάσει στα ημιτελικά τη σεζόν 1984-85 και είχε αποκλειστεί με δύο ήττες από την πανίσχυρη ΑΕΛ

Τρελαίνει... κόσμο με τη μπάλα που παίζει φέτος ο Λεβαδειακός. 

Η ομάδα της Βοιωτίας είναι στην 4η θέση στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League αλλά πλέον είναι και στα ημιτελικά του Κυπέλλου αφού απέκλεισε την Κηφισιά στον προημιτελικό. 

Αυτή είναι 2η πρόκριση του Λεβαδειακού στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Η πρώτη ήταν το 1985. Τότε είχαν προκριθεί στους «4» και εκεί αποκλείστηκαν με δύο ήττες (5-0, 2-0) από την πανίσχυρη ΑΕΛ της εποχής η οποία κατέκτησε και την κούπα. 

Τώρα ο Λεβαδειακός θα παίξει σε διπλό ημιτελικό με ΑΕΚ ή ΟΦΗ. 


ΑΕΛ-Λεβαδειακός 5-0 1984-85 (04-06-1985) Ημιτελικός κυπέλλου


