Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: Υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο στη Φενέρ
Ο Λιθουανός προπονητής οδήγησε το 2025 στην κορυφή της Ευρώπης τη Φενέρ και θα μείνει για πάντα στην ομάδα της Τουρκίας
Ο Λιθουανός προπονητής που οδήγησε την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης το 2025 υπέγραψε νέο συμβόλαιο και θα μείνει έως το 2029 στην Πόλη.
Η Φενέρ όπως ανακοίνωσε ελπίζει να είναι μια τριετία γεμάτη νέες επιτυχίες για τον σύλλογο και στην Ευρώπη και φυσικά στην Τουρκία.
O Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανέλαβε την Φενέρ τον Δεκέμβριο του 2023.
Η ανακοίνωση της Φενέρ
«Ο σύλλογός μας συμφώνησε για τρία χρόνια με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος είναι ο προπονητής της ανδρικής ομάδας μπάσκετ της Φενερμπαχτσέ, η οποία έχει μεγάλους στόχους αυτή τη σεζόν και είναι ένας από τους μεγαλύτερους συντελεστές των ιστορικών μας επιτυχιών.
Ελπίζουμε ότι αυτή η συμφωνία θα είναι επωφελής για τον σύλλογό μας και τον προπονητή μας, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, και του ευχόμαστε μία σεζόν γεμάτες νίκες και τίτλους».
Başantrenörümüz Šarūnas Jasikevičius 3 yıl daha Fenerbahçe Beko’da! ✍️💛💙— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 13, 2026
Kulübümüz, bu sezon da büyük hedefler peşinde koşan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yürüten ve kazandığımız tarihi başarıların en büyük pay sahiplerinden biri olan Šarūnas… pic.twitter.com/KAfliHVWVj
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr