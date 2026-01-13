Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: Υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο στη Φενέρ

Νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας υπέγραψε με τη Φενέρ ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ο Λιθουανός προπονητής που οδήγησε την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης το 2025 υπέγραψε νέο συμβόλαιο και θα μείνει έως το 2029 στην Πόλη.Η Φενέρ όπως ανακοίνωσε ελπίζει να είναι μια τριετία γεμάτη νέες επιτυχίες για τον σύλλογο και στην Ευρώπη και φυσικά στην Τουρκία.O Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανέλαβε την Φενέρ τον Δεκέμβριο του 2023.

«Ο σύλλογός μας συμφώνησε για τρία χρόνια με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος είναι ο προπονητής της ανδρικής ομάδας μπάσκετ της Φενερμπαχτσέ, η οποία έχει μεγάλους στόχους αυτή τη σεζόν και είναι ένας από τους μεγαλύτερους συντελεστές των ιστορικών μας επιτυχιών.

Ελπίζουμε ότι αυτή η συμφωνία θα είναι επωφελής για τον σύλλογό μας και τον προπονητή μας, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, και του ευχόμαστε μία σεζόν γεμάτες νίκες και τίτλους».