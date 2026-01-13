Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: Υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο στη Φενέρ
Σαρούνας Γιασικεβίτσιους Φενερμπαχτσέ Euroleague

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: Υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο στη Φενέρ

Ο Λιθουανός προπονητής οδήγησε το 2025 στην κορυφή της Ευρώπης τη Φενέρ και θα μείνει για πάντα στην ομάδα της Τουρκίας

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: Υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο στη Φενέρ
Νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας υπέγραψε με τη Φενέρ ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. 

Ο Λιθουανός προπονητής που οδήγησε την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης το 2025 υπέγραψε νέο συμβόλαιο και θα μείνει έως το 2029 στην Πόλη.

Η Φενέρ όπως ανακοίνωσε ελπίζει να είναι μια τριετία γεμάτη νέες επιτυχίες για τον σύλλογο και στην Ευρώπη και φυσικά στην Τουρκία. 

O Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανέλαβε την Φενέρ τον Δεκέμβριο του 2023. 

Η ανακοίνωση της Φενέρ 

«Ο σύλλογός μας συμφώνησε για τρία χρόνια με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος είναι ο προπονητής της ανδρικής ομάδας μπάσκετ της Φενερμπαχτσέ, η οποία έχει μεγάλους στόχους αυτή τη σεζόν και είναι ένας από τους μεγαλύτερους συντελεστές των ιστορικών μας επιτυχιών.

Ελπίζουμε ότι αυτή η συμφωνία θα είναι επωφελής για τον σύλλογό μας και τον προπονητή μας, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, και του ευχόμαστε μία σεζόν γεμάτες νίκες και τίτλους».



