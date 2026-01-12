Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Bloomberg: Η αποτίμηση του NΒΑ Europe φτάνει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια
Bloomberg: Η αποτίμηση του NΒΑ Europe φτάνει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια
Το αμερικανικό δίκτυο προχώρησε στην αποκάλυψη των οικονομικών μεγεθών της νές διοργάνωσης που ετοιμάζουν από κοινού FIBA και NBA
Το NBA Europe προχωράει με γοργούς ρυθμούς για την δημιουργία ενός πρωταθλήματος, το οποίο φιλοδοξεί να κυριαρχήσει από την πρώτη στιγμή στην Ευρώπη. Ο κομισάριος του ΝΒΑ Άνταμ Σίλβερ και ο οργανισμός του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη, είναι έτοιμοι για να ξεδιπλώσουν το σχέδιο τους και τον τρόπο υλοποίησης τους σε επενδυτές πολύ σύντομα.
Μάλιστα, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Bloomberg και των δημοσιογράφων Τζάιλς Τέρνερ και Τζέικ Ρούντνιτσκι οι αποτιμήσεις των ομάδων πιθανότατα θα φτάσουν στο 1 δις δολάρια, ποσό ασύλληπτο.
Σύντομα άνθρωποι από το ΝΒΑ θα παράσχουν πληροφορίες για το υπό σύσταση πρωτάθλημα, καταθέτοντας και τις οικονομικές προβλέψεις τους.
Στη νέα λίγκα του NBA Europe αναμένεται να περιλαμβάνονται 12 ομάδες-μέλη και τέσσερις ακόμη που θα μπορούν να συμμετέχουν μέσω πρόκρισης, χωρίς να κατέχουν μετοχικό ποσοστό.
Το NBA θα διατηρεί το 50% των μετοχών της νέας λίγκας. Μετοχική συμμετοχή θα έχουν επίσης η FIBA, παγκόσμια ομοσπονδία μπάσκετ, καθώς και οι ιδιοκτήτες των ομάδων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Bloomberg».
Η πλευρά του ΝΒΑ αναμένεται να διοργανώσει μια συνάντηση στο Λονδίνο, μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε και αναμένεται να αρχίσουν οι πρώτες επαφές με πιθανούς χορηγούς, τηλεοπτικά δίκτυα και επενδυτές. Όπως αναφέρεται από το έγκυρο Bloomberg υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από υποψήφιους επενδυτές και ιδιοκτήτες ομάδων του ΝΒΑ που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά μετοχών σε ευρωπαϊκές ομάδες.
Ένα θέμα που ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί αφορά το μοντέλο χρηματοδότησης που θα κυριαρχήσει, το οποίο ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί.
Πάντως, η αποτίμηση των ομάδων στο ποσό του 1 δις δολαρίων προκαλεί «σεισμό» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και δείχνει τη διάθεση των εμπνευστών του NBA Europe, να πετύχει η νέα λίγκα και να κυριαρχήσει...
Πηγή:www.gazzetta.gr
The NBA is preparing to pitch investors on a new European league, targeting team valuations of up to $1 billion https://t.co/J5XhNxkcqO— Bloomberg (@business) January 12, 2026
