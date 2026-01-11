Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Τομ Κλερ: Από νικητής του «Love Island» στην πρόκριση του αιώνα επί της Κρίσταλ Πάλας στο Κύπελλο Αγγλίας
Ο σέντερ φορ της Μάκλσφιλντ, ομάδα έκτης κατηγορίας, που απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας από τους 32 του FA Cup, ζει το όνειρό του εντός και εκτός των ποδοσφαιρικών γραμμών
Η Μάκλσφιλντ έγραψε ιστορία αφού προκρίθηκε στους 32 του FA Cup, αποκλείοντας την κάτοχο του τίτλου, Κρίσταλ Πάλας.
Το πιο όμορφο στη διοργάνωση αυτή, είναι ότι συναντιούνται οι μεγαλύτεροι σταρ του ποδοσφαίρου, που μπορεί οι μετοχές του να είναι στα ύψη, με τους πιο άσημους ποδοσφαιριστές στο τελευταίο χωριό της Αγγλίας.
Τέτοια είναι και η περίπτωση της Μάκλσφλιντ, ομάδας έκτης κατηγορίας, όπου διαθέτει στην ομάδα της ανθρώπους καθημερινούς.
Σέντερ φορ της ομάδας, πάντως, είναι ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα τα τελευταία χρόνια στην βρετανική σόου μπιζ, ο Τομ Κλερ.
Ο Τομ Κλερ είναι 26 ετών και από μικρός μεγάλωσε στις ακαδημίες της Μπάρνσλεϊ και ονειρευόταν να παίξει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο και να γίνει διάσημος.
Τελικά, η μέχρι τώρα πορεία του δεν τον δικαιώνει ιδιαίτερα, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, καθώς βολοδέρνει εδώ και χρόνια στις χαμηλές κατηγορίες της Αγγλίας.
Όμως το δεύτερο σκέλος του ονείρου του το έκανε πραγματικότητα, έγινε διάσημος.
Ο Άγγλος σέντερ φορ το 2023 πήρε άδεια από την Μάκλσφιλντ, στην οποία αγωνίζεται από το 2021, για να πάει με την σύντροφό του στο γνωστό ριάλιτι «Love Island», στο οποίο ζευγάρια ζουν μαζί σε μία βίλα και κάθε εβδομάδα ψηφίζεται ένα από αυτά να φύγει από το σπίτι, μέχρι να μείνει ένα το οποίο θα πάρει και το χρηματικό έπαθλο.
Ο Τομ αρχικά πήγε με την τότε σύντροφό του, Σάμι Έλις, με την οποία τερμάτισαν στην τρίτη θέση. Την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, διοργανώθηκε το «Love Island», All Start, στο οποίο με την νέα του σύντροφο, Μόλι Σμιθ, τερμάτισαν στην πρώτη θέση παίρνοντας και το χρηματικό έπαθλο.
Μετά από ένα χρόνο γιόρτασαν και τον αρραβώνα τους και ετοιμάζονται πλέον για τον γάμο.
Όλα καλά με τη ζωή του celebrity για τον Τομ, όμως από ποδοσφαιρικής πλευράς, φαίνεται να το έχει παρατήσει, καθώς εδώ και δύο σεζόν έχει αγωνιστεί σε μόλις 9 ματς, έχοντας πετύχει μόλις 1 γκολ.
