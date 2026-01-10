Η ιστορία του Ιβάνουσετς στον ΠΑΟΚ εξελίσσεται σε «ελληνική τραγωδία» – «Έχει περάσει στο… παρασκήνιο»

Για μία μεταγραφή, που πριν ολοκληρωθεί θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει για τον Λούκα Ιβάνουσετς ως μία «νέα αρχή» στην καριέρα του , αλλά εξελίσσσεται σε «ελληνική τραγωδία» κάνει λόγο η ιστοσελίδα «1908.nl».