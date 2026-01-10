Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Η ιστορία του Ιβάνουσετς στον ΠΑΟΚ εξελίσσεται σε «ελληνική τραγωδία» – «Έχει περάσει στο… παρασκήνιο»
Η ιστορία του Ιβάνουσετς στον ΠΑΟΚ εξελίσσεται σε «ελληνική τραγωδία» – «Έχει περάσει στο… παρασκήνιο»
Για μία μεταγραφή, που πριν ολοκληρωθεί θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει για τον Λούκα Ιβάνουσετς ως μία «νέα αρχή» στην καριέρα του , αλλά εξελίσσσεται σε «ελληνική τραγωδία» κάνει λόγο η ιστοσελίδα «1908.nl».
Το ολλανδικό μέσο ενημέρωσης αναφέρει ότι από τη στιγμή που ο Κροάτης έφτασε στην Θεσσαλονίκη, τον περασμένο Αύγουστο, ως δανεικός από την Φέγενορντ, υπήρχε η προσδοκία ότι θα είχε την ευκαιρία να ξεκινήσει μία «νέα καριέρα» στον ΠΑΟΚ, να «αναγεννηθεί» ποδοσφαιρικά.
Αυτή η προοπτική, μάλιστα, ενισχύθηκε από το γεγονός ότι ο 27χρονος επιθετικός μέσος βρέθηκε στο αρχικό σχήμα των «ασπρόμαυρων» κόντρα στη Ριέκα (Europa League), ματς στο οποίο έδειχνε αρκετά ορεξάτος στον αγωνιστικό χώρο και, μάλιστα, «έχασε μερικές καλές ευκαιρίες για να πετύχει το πρώτο του γκολ.»
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Αυτή η προοπτική, μάλιστα, ενισχύθηκε από το γεγονός ότι ο 27χρονος επιθετικός μέσος βρέθηκε στο αρχικό σχήμα των «ασπρόμαυρων» κόντρα στη Ριέκα (Europa League), ματς στο οποίο έδειχνε αρκετά ορεξάτος στον αγωνιστικό χώρο και, μάλιστα, «έχασε μερικές καλές ευκαιρίες για να πετύχει το πρώτο του γκολ.»
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα