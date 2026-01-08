Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Σαμπαλένκα: «Παράνοια το πρόγραμμα, θα πληρώσω πρόστιμα για να προστατεύσω το σώμα μου»
Σαμπαλένκα: «Παράνοια το πρόγραμμα, θα πληρώσω πρόστιμα για να προστατεύσω το σώμα μου»
Το Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης εξαπολύει «πυρά» κατά της WTA για το εξαντλητικό καλεντάρι και τους υποχρεωτικούς αγώνες – Προειδοποιεί ότι οι αθλητές «διαλύονται» για τα εμπορικά συμφέροντα
Η Αρίνα Σαμπαλένκα ξεκίνησε τη χρονιά με μια ηχηρή παρέμβαση που αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις του επερχόμενου Australian Open. Μετά τη νίκη της επί της Σοράνα Κιρστέα (6-3, 6-3) την Πέμπτη (8/1) στο Μπρίσμπεϊν, η Λευκορωσίδα σταρ χαρακτήρισε το πρόγραμμα των τουρνουά «παράνοια» και δήλωσε έτοιμη να δεχθεί κυρώσεις προκειμένου να προστατεύσει την υγεία της.
«Μας ενδιαφέρει η υγεία μας, όχι τα πρόστιμα»
Η Σαμπαλένκα αποκάλυψε ότι σκοπεύει να παραλείψει αρκετά τουρνουά φέτος, παρόλο που αυτό συνεπάγεται χρηματικά πρόστιμα και αφαιρέσεις βαθμών.
Το 2025, τόσο η ίδια όσο και η Ίγκα Σβιόντεκ τιμωρήθηκαν με αφαίρεση βαθμών επειδή δεν αγωνίστηκαν στον απαιτούμενο αριθμό τουρνουά κατηγορίας 500.
«Πέρυσι έπαιξα σε τουρνουά ενώ ήμουν τελείως άρρωστη ή εξαντλημένη. Φέτος θα το διαχειριστώ καλύτερα, ακόμα κι αν με τιμωρήσουν στο τέλος της σεζόν», τόνισε.
Η Σαμπαλένκα κατηγόρησε τις αρχές ότι κοιτάζουν μόνο τα συμφέροντά τους και όχι την προστασία των παικτών, σημειώνοντας ότι οι βαριές μπάλες και οι συνεχείς αγώνες προκαλούν σωρεία τραυματισμών.
Κοινό μέτωπο με Αλκαράθ και Σίνερ
Η κριτική της Σαμπαλένκα δεν είναι μεμονωμένη, καθώς αντικατοπτρίζει ένα γενικότερο κλίμα αναβρασμού στους κορυφαίους παίκτες και των δύο φύλων.
Ο Κάρλος Αλκαράθ έχει δηλώσει ότι το πρόγραμμα «θα μας σκοτώσει με κάποιον τρόπο», προειδοποιώντας ότι πολλοί καλοί παίκτες θα χάνουν τουρνουά για να σώσουν το σώμα τους.
Ο Γιάνικ Σίνερ σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Guardian, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την άρνηση των Grand Slam να συζητήσουν σοβαρά τις προτάσεις των παικτών για την πρόνοια και τις αμοιβές.
Η δικαστική διαμάχη της PTPA
Το ζήτημα έχει πάρει πλέον νομική τροπή, με την ένωση παικτών PTPA να βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την ATP, τη WTA και τα Grand Slam για αντιανταγωνιστικές πρακτικές. Παρόλο που το Australian Open κατέληξε πρόσφατα σε συμβιβασμό με την PTPA –αυξάνοντας το χρηματικό έπαθλο για το 2026 στα 75,1 εκατ. δολάρια– τα υπόλοιπα μεγάλα τουρνουά παραμένουν σε αντιπαράθεση με τους αθλητές.
Η Σαμπαλένκα ετοιμάζεται τώρα για τον προημιτελικό της Παρασκευής κόντρα στη Μάντισον Κις, σε μια επανάληψη του περσινού τελικού του Australian Open.
«Μας ενδιαφέρει η υγεία μας, όχι τα πρόστιμα»
Η Σαμπαλένκα αποκάλυψε ότι σκοπεύει να παραλείψει αρκετά τουρνουά φέτος, παρόλο που αυτό συνεπάγεται χρηματικά πρόστιμα και αφαιρέσεις βαθμών.
Το 2025, τόσο η ίδια όσο και η Ίγκα Σβιόντεκ τιμωρήθηκαν με αφαίρεση βαθμών επειδή δεν αγωνίστηκαν στον απαιτούμενο αριθμό τουρνουά κατηγορίας 500.
«Πέρυσι έπαιξα σε τουρνουά ενώ ήμουν τελείως άρρωστη ή εξαντλημένη. Φέτος θα το διαχειριστώ καλύτερα, ακόμα κι αν με τιμωρήσουν στο τέλος της σεζόν», τόνισε.
Η Σαμπαλένκα κατηγόρησε τις αρχές ότι κοιτάζουν μόνο τα συμφέροντά τους και όχι την προστασία των παικτών, σημειώνοντας ότι οι βαριές μπάλες και οι συνεχείς αγώνες προκαλούν σωρεία τραυματισμών.
Κοινό μέτωπο με Αλκαράθ και Σίνερ
Η κριτική της Σαμπαλένκα δεν είναι μεμονωμένη, καθώς αντικατοπτρίζει ένα γενικότερο κλίμα αναβρασμού στους κορυφαίους παίκτες και των δύο φύλων.
Ο Κάρλος Αλκαράθ έχει δηλώσει ότι το πρόγραμμα «θα μας σκοτώσει με κάποιον τρόπο», προειδοποιώντας ότι πολλοί καλοί παίκτες θα χάνουν τουρνουά για να σώσουν το σώμα τους.
Ο Γιάνικ Σίνερ σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Guardian, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την άρνηση των Grand Slam να συζητήσουν σοβαρά τις προτάσεις των παικτών για την πρόνοια και τις αμοιβές.
Η δικαστική διαμάχη της PTPA
Το ζήτημα έχει πάρει πλέον νομική τροπή, με την ένωση παικτών PTPA να βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την ATP, τη WTA και τα Grand Slam για αντιανταγωνιστικές πρακτικές. Παρόλο που το Australian Open κατέληξε πρόσφατα σε συμβιβασμό με την PTPA –αυξάνοντας το χρηματικό έπαθλο για το 2026 στα 75,1 εκατ. δολάρια– τα υπόλοιπα μεγάλα τουρνουά παραμένουν σε αντιπαράθεση με τους αθλητές.
Η Σαμπαλένκα ετοιμάζεται τώρα για τον προημιτελικό της Παρασκευής κόντρα στη Μάντισον Κις, σε μια επανάληψη του περσινού τελικού του Australian Open.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα