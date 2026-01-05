Το viral «σόου» του Λούκα Ντόντσιτς: Τέσσερα σερί τρίποντα... καθιστός στον πάγκο των Λέικερς, δείτε βίντεο
Λούκα Ντόντσιτς NBA τρίποντο Λος Άντζελες Λέικερς

Το viral «σόου» του Λούκα Ντόντσιτς: Τέσσερα σερί τρίποντα... καθιστός στον πάγκο των Λέικερς, δείτε βίντεο

Η «μαγεία» του Σλοβένου σταρ δεν σταματά ποτέ - Το απίστευτο βίντεο από το ζέσταμα που αποδεικνύει γιατί θεωρείται ο κορυφαίος «εκτελεστής» στον κόσμο

Το viral «σόου» του Λούκα Ντόντσιτς: Τέσσερα σερί τρίποντα... καθιστός στον πάγκο των Λέικερς, δείτε βίντεο
Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει να τρελαίνει τον κόσμο του μπάσκετ και το Λος Άντζελες, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των αγώνων, αλλά και πριν απ' αυτούς. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Λέικερς έγινε ξανά viral με την απίστευτη ευστοχία του.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το NBA, ο Ντόντσιτς εμφανίζεται να κάθεται άνετα στον πάγκο της ομάδας του. Χωρίς καν να σηκωθεί ή να πάρει φόρα, αρχίζει να εκτοξεύει μπάλες προς το καλάθι. Το αποτέλεσμα; Τέσσερα συνεχόμενα εύστοχα τρίποντα, με την μπάλα να καταλήγει στο διχτάκι με χαρακτηριστική ευκολία.

