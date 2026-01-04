Σαν σε προπόνηση η Ρεάλ Μαδρίτης 5-1 την Μπέτις με χατ τρικ του Γκονζάλο Γκαρθία, δείτε τα γκολ

Η απώλεια του Κιλιάν Εμπαπέ λόγω τραυματισμού στο γόνατο του έδωσε ξανά την ευκαιρία να εμφανιστεί στην αρχική ενδεκάδα. Και ο «αρχισκόρερ» της Ρεάλ στο Μουντιάλ Συλλόγων την άρπαξε από τα μαλλιά!



Με ένα χατ τρικ μοναδικό σε ομορφιά, ο Γκονζάλο Γκαρθία κάλυψε επάξια το κενό του Γάλλου αστέρα και θύμισε στον Τσάμπι Αλόνσο πως μπορεί να στηριχθεί πάνω του για την κορυφή της επίθεσης. Όπως ακριβώς έπραξε κόντρα στη Μπέτις, οδηγώντας τη Ρεάλ στην ευρεία νίκη με 5-1 που την κράτησε στο -4 από τη Μπαρτσελόνα.

Η Ρεάλ μπήκε ορεξάτη στο ματς κι απείλησε μόλις στο 3΄με σουτάρα του Βαλβέρδε που πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι. Έξι λεπτά αργότερα ο Βάλες απέτρεψε το 1-0 προλαβαίνοντας με προβολή τον Καμαβινγκά στο τετ-α-τετ, όμως στο 20΄δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να το αποσοβήσει. Έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Ροντρίγκο με σέντρα στο δεύτερο δοκάρι.

Ο Γκονζάλο Γκαρθία ξεμαρκαρίστηκε και με κεφαλιά σημάδεψε τη γωνία της εστίας για το 1-0 με το πρώτο του γκολ στη La Liga. Αφού βρήκε το προβάδισμα η Ρεάλ έριξε ρυθμό κι επέτρεψε στη Μπέτις να πάρει μέτρα στο γήπεδο, δίχως ωστόσο να μπορεί να απειλήσει σοβαρά την εστία του Κουρτουά. Το β΄μέρος ξεκίνησε ξανά με τη Ρεάλ να έχει το πόδι στο γκάζι, αλλά αυτή τη φορά πολύ πιο αποτελεσματική.

Αρχικά στο 50΄ο Γκονζάλο Γκαρθία κοντρόλαρε τη μπάλα με το στήθος έξω από την περιοχή και με τρομερό βολέ σημάδεψε τη γωνία του Βάλες για το 2-0. Έξι λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Ασένθιο να βρει δίχτυα, όταν με καρφωτή κεφαλιά σημάδεψε το «παραθυράκι» της εστίας από εκτέλεση κόρνερ.



Στο 62΄η Μπέτις έριξε προειδοποιητική βολή με σέντρα-σουτ του Άντονι από εκτέλεση φάουλ στο δοκάρι και τελικά μείωσε στο σκορ στο 66΄με τον Ερναντέθ, ο οποίος απέφυγε τον Κουρτουά και σκόραρε σε κενό τέρμα για το 3-1.

Το γκολ έδωσε νέα πνοή στους Ανδαλουσιανούς που πίεσαν και άγγιξαν το 3-2 με σουτάρα του Ρικέλμε στο δοκάρι (76΄), όμως η βραδιά ανήκε στον Γκονζάλο Γκαρθία. Στο 83΄ο νεαρός φορ σκόραρε με τακουνάκι (!) μετά από γύρισμα του Γκιουλέρ για το 4-1, σφραγίζοντας το τρίποντο των Μαδριλένων. Και για κερασάκι ήρθε το γκολ του Φραν Γκαρθία στις καθυστερήσεις, ο οποίος ανέβασε ακόμα περισσότερο τον δείκτη του σκορ με προβολή από κοντά έπειτα από νέα μπαλιά-ξυράκι του Βαλβέρδε



Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Βαλβέρδε, Ασένθιο, Ρούντιγκερ, Καρέρας, Τσουαμενί (81΄Θεμπάγιος), Καμαβινγκά, Μπέλιγχαμ, Ροντρίγκο (77΄Γκιουλέρ), Βινίσιους (77΄Μασταντουόνο), Γκονζάλο Γκαρθία

Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Βάλες, Ορτίζ (46' Μπεγιερίν), Μπάρτρα, Νατάν, Ροντρίγκες, Ντεόσα (46΄Λο Σέλσο), Ρόκα (67΄Αλτιμίρα), Άντονι, Ρουιμπάλ (67΄Ρικέλμε), Φορνάλς, Κούτσο Ερνάντεθ.





