Κηφισιά: Παραιτήθηκε ο Σωτήρης Κυργιάκος
Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον μέχρι πρότινος Team Manager του κλαμπ, Σωτήρη Κυργιάκο, ο οποίος παραιτήθηκε
Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν η Κηφισιά και ο Σωτήρης Κυργιάκος. Ο μέχρι πρότινος Team Manager του κλαμπ των Βορείων Προαστίων βρέθηκε στη σημερινή (3/1) προπόνηση την ομάδας και υπέβαλε την παραίτηση του, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.
Ο άλλοτε διεθνής αμυντικός με τη σπουδαία καριέρα είχε ενταχθεί στο κλαμπ πριν από περίπου ένα εξάμηνο, στις 21 Ιουνίου του 2025, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του οργανογράμματος της ΠΑΕ.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta το επικρατέστερο σενάριο είναι η Κηφισιά να μην προχωρήσει σε αντικατάσταση στο πόστο του Κυργιάκου και οι αρμοδιότητες του θα πάνε σε μέλη της ομάδας, όπως του Αθλητικού Διευθυντή, Άγγελου Μπασινά.
Η ανακοίνωση της Κηφισιάς
«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει ότι έκανε αποδεκτή την παραίτηση που υπέβαλε -για προσωπικούς λόγους- ενώπιον της διοίκησης ο Σωτήρης Κυργιάκος.
Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε στο διάστημα της παρουσίας του και για την τιμή που μας έκανε να αποτελέσει μέρος του συλλόγου και της ιστορίας μας.
Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».
