Σπανούλης για την πρόταση που είχε το 2015 από την Μπαρτσελόνα: Η καρδιά μου ανήκε στον Ολυμπιακό, βίντεο

Το 2010 ο Βασίλης Σπανούλης άφησε τον Παναθηναϊκό για να μετακινηθεί στον αιώνιο αντίπαλο τον Ολυμπιακό με τον οποίο έγραψε ιστορία.



Το 2015 η Μπαρτσελόνα είχε κάνει πρόταση στον Βασίλη Σπανούλη για να τον αποκτήσει αλλά εκείνος είχε προτιμήσει να συνεχίσει και να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Μετά το τέλος του αγώνα στη Βαρκελώνη όπου η Μονακό επιβλήθηκε της Μπαρτσελόνα με 74-90, ο Έλληνας προπονητής ρωτήθηκε σχετικά με εκείνη την πρόταση.

«Τελείωνε το συμβόλαιό μου και υπήρχε ενδιαφέρον για εμένα. Είχαν γίνει συζητήσεις αλλά στο τέλος της ημέρας αλλά εκείνη την περίοδο η καρδιά μου ανήκε στον Ολυμπιακό. Έμεινα εκεί γιατί όλοι ξέρουν ότι αγαπώ αυτήν την ομάδα, έπαιξα πολλά χρόνια γι' αυτήν την ομάδα, 11 χρόνια. Η καρδιά μου, μου είπε να μείνω στον Ολυμπιακό για την υπόλοιπη καριέρα μου» απάντησε ο Σπανούλης.





