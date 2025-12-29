Η Μπενφίκα έφερε 2-2 με την Μπράγκα, αλλά ο Μουρίνιο είχε άλλη άποψη: «Κάναμε την ανατροπή και νικήσαμε 3-2»
Η Μπενφίκα έφερε 2-2 με την Μπράγκα, αλλά ο Μουρίνιο είχε άλλη άποψη: «Κάναμε την ανατροπή και νικήσαμε 3-2»

Ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του σκόραρε τρία καθαρά γκολ, ωστόσο το ένα, του Τιάγκο Μαρτίνς ακυρώθηκε

Η Μπενφίκα έφερε 2-2 με την Μπράγκα, αλλά ο Μουρίνιο είχε άλλη άποψη: «Κάναμε την ανατροπή και νικήσαμε 3-2»
Η ασίστ του Βαγγέλη Παυλίδη δεν ήταν αρκετή για την Μπενφίκα, ούτως ώστε να φύγει με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Μπράγκα το βράδυ της Κυριακής (28/12).

Οι «Αετοί» έμειναν στο 2-2 και πλέον βρίσκονται 7 πόντους μακριά από την κορυφή της πορτογαλικής λίγκας, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να έχει για ακόμη μια φορά παράπονα από τους διαιτητές.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του σκόραρε τρία καθαρά γκολ, ωστόσο το ένα, του Τιάγκο Μαρτίνς ακυρώθηκε, με τον Μουρίνιο να εξηγεί πως θα έπρεπε να μετρήσει κανονικά και να κάνει λόγο για...νίκη της ομάδας του με 3-2!

«Σπουδαία νίκη. Στο πρώτο ημίχρονο, η Μπράγκα ήταν καλύτερη από εμάς. Είχαμε ένα σύντομο διάστημα όπου ήμασταν ανώτεροι και σκοράραμε από στημένη φάση. Αλλά η Μπράγκα ήταν καλύτερη.

Στο δεύτερο ημίχρονο, δεν υπήρχε Μπράγκα, μόνο Μπενφίκα. Οι παίκτες ανέλαβαν την ευθύνη, γύρισαν το παιχνίδι και νίκησαν με 3-2. Εξαιρετικό αποτέλεσμα για εμάς, με όλο τον σεβασμό στην Μπράγκα».

