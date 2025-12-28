Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Παναθηναϊκός: Μειώνονται οι απουσίες, παραμένει ο προβληματισμός
Η ίωση που χτύπησε την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, φαίνεται να...υποχωρεί, αλλά πέντε αθλητές δεν προπονήθηκαν ούτε σήμερα
Σε καστάσταση... συναγερμού παραμένει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, παρόλο που κάποιοι από τους αθλητές που χτυπήθηκαν από τη γρίπη Α επέστρεψαν στις προπονήσεις.
Από τους 8 παίκτες του Εργκίν Αταμάν που είχαν τα συμπτώματα (συν τέσσερα μέλη του προπονητικού τιμ) τρεις εξ αυτών εμφανίστηκαν σήμερα στο γήπεδο και ακολούθησαν το πρόγραμμα της ομάδας, ενώ υπενθυμίζουμε ότι ο αγώνας με το Μαρούσι που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 27/12 μεταφέρθηκε για την Τρίτη 30/12.
Η αυριανή προπόνηση πάντως θα ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο αναφορικά με το ποιους μπορεί να υπολογίζει και ποιους όχι ο Αταμάν, ενώ την Παρασκευή ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
