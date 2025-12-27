Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Ο Ηλίας Ζούρος δήλωσε την παραίτησή του μετά την ήττα του Πανιωνίου από τον Ηρακλή
Ο Ηλίας Ζούρος δήλωσε την παραίτησή του μετά την ήττα του Πανιωνίου από τον Ηρακλή
Ο προπονητής του Πανιωνίου μίλησε μετά την ήττα της ομάδας του από τον Ηρακλή (80-66) στην κάμερα της ΕΡΤ εκεί όπου δήλωσε την παραίτησή του
Ο Πανιώνιος ηττήθηκε από τον Ηρακλή με 80-66 σκορ το οποίο μοιάζει κολακευτικό για την εμφάνιση των κυανέρυθρων στο γήπεδο, οι οποίοι έφταναν να χάνουν και πάνω από 20 πόντους.
Ο Ηλίας Ζούρος μετά το ματς δήλωσε την παραίτησή του από τον πάγκο του Πανιωνίου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την κακή κατάσταση της ομάδας.
Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έχει μόλις μία νίκη στην Basket League και είναι ο δεύτερος προπονητής μέσα στη σεζόν που απομακρύνεται από τον πάγκο της.
Mε την ολοκλήρωση του αγώνα, όταν ο Ζούρος ρωτήθηκε για το τι να περιμένει ο κόσμος από τον Πανιώνιο τη νέα χρονιά, ο προπονητής των φιλοξενούμενων δήλωσε πως δεν είναι σε θέση να απαντήσει, διότι παραιτείται από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.
