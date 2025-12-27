Ο Ηλίας Ζούρος δήλωσε την παραίτησή του μετά την ήττα του Πανιωνίου από τον Ηρακλή
SPORTS
Ηλίας Ζούρος Πανιώνιος Ηρακλής

Ο προπονητής του Πανιωνίου μίλησε μετά την ήττα της ομάδας του από τον Ηρακλή (80-66) στην κάμερα της ΕΡΤ εκεί όπου δήλωσε την παραίτησή του

Ο Πανιώνιος ηττήθηκε από τον Ηρακλή με 80-66 σκορ το οποίο μοιάζει κολακευτικό για την εμφάνιση των κυανέρυθρων στο γήπεδο, οι οποίοι έφταναν να χάνουν και πάνω από 20 πόντους. 

Ο Ηλίας Ζούρος μετά το ματς δήλωσε την παραίτησή του από τον πάγκο του Πανιωνίου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την κακή κατάσταση της ομάδας.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έχει μόλις μία νίκη στην Basket League και είναι ο δεύτερος προπονητής μέσα στη σεζόν που απομακρύνεται από τον πάγκο της.

Mε την ολοκλήρωση του αγώνα, όταν ο Ζούρος ρωτήθηκε για το τι να περιμένει ο κόσμος από τον Πανιώνιο τη νέα χρονιά, ο προπονητής των φιλοξενούμενων δήλωσε πως δεν είναι σε θέση να απαντήσει, διότι παραιτείται από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. 
