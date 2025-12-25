Θρήνος στην Νότιγχαμ: Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της ομάδας, Τζον Ρόμπερτσον

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών άφησε ο θρύλος της Νότιγχαμ Φόρεστ, Τζον Ρόμπερτσον - Ήταν βασικός στέλεχος της μεγάλης ομάδας του Μπράιαν Κλαφ, η οποία κατέκτησε δύο συνεχόμενα Κύπελλα Πρωταθλητριών το 1979 και 1980