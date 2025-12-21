Βίντεο: Μαγικό γκολ με ψαλιδάκι ο Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα
Κόπα Άφρικα Εθνική Μαρόκου Αγιούμπ Ελ Κααμπί Ολυμπιακός

Ο άσος του Ολυμπιακού χρειάστηκε μόλις εννέα λεπτά από την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο για να χαρίσει το πρώτο highlight της διοργάνωσης

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν ήταν στις επιλογές του Βαλίντ Ρεγκραουί, ωστόσο δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να στείλει το μήνυμα του στον προπονητή της Εθνικής ομάδας του Μαρόκου.

Οι οικοδεσπότες του Κόπα Άφρικα αν και έπαιζαν μονότερμα τις Νήσους Κομόρες, άνοιξαν το σκορ στο 55' με τον Μπραχίμι της Ρεάλ, αλλά το άγχος παρέμενε στο «Prince Moulay Abdellah Stadium» του Ραμπάτ μέχρι τη στιγμή που ο Ελ Κααμπί έκανε τους πάντες να μείνουν άφωνοι.

Έχοντας μπει ως αλλαγή στο 65', στο 74' μετά τη σέντρα του Σαλάχ Εντίν, ο φορ του Ολυμπιακού γύρισε το κορμί του και μ' ένα τρομερό ανάποδο ψαλιδάκι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα σηκώνοντας τους συμπατριώτες του από τις θέσεις τους.

To 2-0 ήταν και το τελικό σκορ για το Μαρόκο.

