Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Βίντεο: Μαγικό γκολ με ψαλιδάκι ο Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα
Βίντεο: Μαγικό γκολ με ψαλιδάκι ο Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα
Ο άσος του Ολυμπιακού χρειάστηκε μόλις εννέα λεπτά από την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο για να χαρίσει το πρώτο highlight της διοργάνωσης
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν ήταν στις επιλογές του Βαλίντ Ρεγκραουί, ωστόσο δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να στείλει το μήνυμα του στον προπονητή της Εθνικής ομάδας του Μαρόκου.
Οι οικοδεσπότες του Κόπα Άφρικα αν και έπαιζαν μονότερμα τις Νήσους Κομόρες, άνοιξαν το σκορ στο 55' με τον Μπραχίμι της Ρεάλ, αλλά το άγχος παρέμενε στο «Prince Moulay Abdellah Stadium» του Ραμπάτ μέχρι τη στιγμή που ο Ελ Κααμπί έκανε τους πάντες να μείνουν άφωνοι.
Έχοντας μπει ως αλλαγή στο 65', στο 74' μετά τη σέντρα του Σαλάχ Εντίν, ο φορ του Ολυμπιακού γύρισε το κορμί του και μ' ένα τρομερό ανάποδο ψαλιδάκι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα σηκώνοντας τους συμπατριώτες του από τις θέσεις τους.
To 2-0 ήταν και το τελικό σκορ για το Μαρόκο.
Οι οικοδεσπότες του Κόπα Άφρικα αν και έπαιζαν μονότερμα τις Νήσους Κομόρες, άνοιξαν το σκορ στο 55' με τον Μπραχίμι της Ρεάλ, αλλά το άγχος παρέμενε στο «Prince Moulay Abdellah Stadium» του Ραμπάτ μέχρι τη στιγμή που ο Ελ Κααμπί έκανε τους πάντες να μείνουν άφωνοι.
Έχοντας μπει ως αλλαγή στο 65', στο 74' μετά τη σέντρα του Σαλάχ Εντίν, ο φορ του Ολυμπιακού γύρισε το κορμί του και μ' ένα τρομερό ανάποδο ψαλιδάκι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα σηκώνοντας τους συμπατριώτες του από τις θέσεις τους.
To 2-0 ήταν και το τελικό σκορ για το Μαρόκο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα