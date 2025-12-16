Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Λίβερπουλ: Σε 21 χρόνια και έξι μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο δράστης της επίθεσης στην παρέλαση των «reds»
Ο Πολ Ντόιλ όρμησε με το αυτοκίνητό του στο πλήθος, τραυματίζοντας σοβαρά 27 άτομα που πανηγύριζαν την κατάκτηση της Premier League από την Λίβερπουλ
Η Αγγλία συγκλονίστηκε στις 26 Μαΐου μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στην Water Street κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Λίβερπουλ για την κατάκτηση της Premier League.
Ένας άνδρας 53 ετών όρμησε με το αυτοκίνητό του στον πυρήνα της παρέλασης με συνέπεια 27 άνθρωποι να διακομιστούν στο νοσοκομείο και δύο να βρεθούν σε κρίσιμη κατάσταση.
Επτά μήνες μετά, η αγγλική Δικαιοσύνη τιμώρησε τον ένοχο για την επίθεση, Πολ Ντόιλ, σύμφωνα με το BBC, καταδικάζοντάς τον σε συνολική ποινή φυλάκισης 21 ετών και έξι μηνών.
Κατά την γνωστοποίηση της ποινής, ο δικαστής Άντριου Μέναρι δήλωσε ότι ο Ντόιλ «πέρασε με το αυτοκίνητο πάνω από άκρα ανθρώπων», προκαλώντας καταστροφή.
Ο δικαστής είπε στον Ντόιλ: «Έχασες την ψυχραιμία σου σε μια κρίση οργής, αποφασισμένος να περάσεις με το αυτοκίνητο μέσα από το πλήθος, ανεξάρτητα από τις συνέπειες».
Ο επικεφαλής εισαγγελέας Paul Greaney KC περιέγραψε νωρίτερα λεπτομέρειες από το παρελθόν του Ντόιλ μεταξύ των ηλικιών 18 και 22, συμπεριλαμβανομένου του «δαγκώματος του αυτιού ενός ναύτη».
