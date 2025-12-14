Παράπονα του Ολυμπιακού για Λανουά και Γιαμπλόνσκι: Ο διαιτητής έκανε ότι μπορούσε για να μην κερδίσουμε, δεν θα μας σταματήσουν

Έξαλλοι είναι στον Ολυμπιακό από τη διαιτησία του Γερμανού Γιαμπλόνσκι στο παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.



Οι ερυθρόλευκοι μέσω διαρροής που μοίρασαν μετά τον αγώνα αναφέρουν τα λάθη του διαιτητή εις βάρος του Ολυμπιακού και ξεκαθαρίζουν σε ΕΠΟ, ΚΕΔ και Λανουά πως όσο και εάν προσπαθούν δεν θα τους σταματήσουν.



Η διαρροή του Ολυμπιακού

«Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ένα διαιτητή να κάνει ό,τι μπορεί για να χάσει ο σημερινός μας αντίπαλος, ο Άρης. Σήμερα ο διαιτητής έκανε ό,τι μπορούσε για να μη νικήσει ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!

Σωστά απέβαλε τον Γκαρθία αλλά σε αντίστοιχο επικίνδυνο και βίαιο μαρκάρισμα στον αχίλλειο του Τσικίνιο (78ο λεπτό) υπέδειξε… πλεονέκτημα στο πλάγιο άουτ και φυσικά δεν τιμώρησε τον ποδοσφαιριστή του αντιπάλου με κάρτα.

Ξεκάθαρο χτύπημα στα όρια της περιοχής στο πρόσωπο του Πιρόλα (75ο λεπτό) έγινε «παίζετε» ενώ ο ρέφερι προσπαθούσε για τρία λεπτά να σκεφτεί πως δε θα δώσει μια ξεκάθαρη κόκκινη του Φαντιγκά (60ο λεπτό) που ανατρέπει τον μόνο του με τον τερματοφύλακα Ταρέμι!

Έληξε το πρώτο ημίχρονο ένα λεπτό πριν τη λήξη του και υπέδειξε 4 λεπτά καθυστερήσεις σε ένα ματς με όλες τις αλλαγές, δύο αποβολές και ανασκόπηση var και με καθυστερήσεις του αντίπαλου γκολκίπερ. Από αυτά τα τέσσερα λεπτά είναι ζήτημα να παίχτηκε ποδόσφαιρο τα δύο από αυτά!



Υπάρχει φυσικά και η φάση χέρι-πέναλτι στη γκρίζα ζώνη στο 72 που το χέριείναι σε απολύτως αφύσικη θέση πάνω απο το σώμα και πιο ψηλά απο τον ώμο.



Αν έτσι είναι οι ελίτ φίλοι του Λανουά της ΚΕΔ και της ΕΠΟ ας μείνουν στη Γερμανία και ας πάει και ο Λανουά εκεί να τους βρει.

Όσο και να προσπαθήσει η ΕΠΟ, η ΚΕΔ ή οποιοσδήποτε άλλος να μας σταματήσει, δεν θα τα καταφέρει».