Ο Γκουαρδιόλα «κλείνει το μάτι» σε παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης: «Είναι σε άλλο επίπεδο»
Ο Ισπανός προπονητής επαίνεσε τον Ροντρίγκο μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Ρεάλ Μαδρίτης
Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Ροντρίγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, αμέσως μετά την αναμέτρηση των δύο ομάδων για το UEFA Champions League, στην οποία οι «Πολίτες» επικράτησαν με 2-1.
Ο Ροντρίγκο, ο οποίος πέτυχε το μοναδικό γκολ της Ρεάλ (το πρώτο του αυτή τη σεζόν μετά από εννέα μήνες), διανύει μια δύσκολη χρονιά, μένοντας συχνά εκτός των βασικών επιλογών του Τσάμπι Αλόνσο. Ωστόσο, ο Γκουαρδιόλα έσπευσε να τον αποθεώσει:
«Είπα στον Ροντρίγκο ότι είναι πολύ καλός. Είναι ένας παίκτης άλλου επιπέδου... αυτό το παιδί είναι ένας παίκτης άλλου επιπέδου. Χαίρομαι που επέστρεψε. Είναι πολύ, πολύ καλός», αναγνώρισε ο Ισπανός τεχνικός λίγο μετά τη λήξη του αγώνα.
Δύσκολη σεζόν και φήμες αποχώρησης
Στην έβδομη σεζόν του στη Μαδρίτη, ο 24χρονος Βραζιλιάνος μετρά 18 συμμετοχές – μόλις πέντε ως βασικός – με απολογισμό μόλις ένα γκολ και μία ασίστ.
Με το συμβόλαιό του να λήγει το 2028, οι φήμες για πιθανή αποχώρησή του από το Σαντιάγο Μπερναμπέου το ερχόμενο καλοκαίρι έχουν ενταθεί, με το ενδιαφέρον από την Αγγλία να είναι μεγάλο. Οι δηλώσεις του Γκουαρδιόλα αναμένεται να ρίξουν κι άλλο λάδι στη φωτιά των μεταγραφικών σεναρίων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η δέκατη φορά που ο Ροντρίγκο αντιμετώπισε τη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα, έχοντας σκοράρει συνολικά πέντε γκολ εναντίον της.
