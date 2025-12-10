Ανρί για Σαλάχ: Είχα και εγώ προβλήματα με προπονητές αλλά δεν μίλησα, σεβάστηκα τον σύλλογο
Μο Σαλάχ Τιερί Ανρί Λίβερπουλ

Ανρί για Σαλάχ: Είχα και εγώ προβλήματα με προπονητές αλλά δεν μίλησα, σεβάστηκα τον σύλλογο

Ο Τιερί Ανρί διαφώνησε με την κίνηση του Μο Σαλάχ να δημοσιοποιήσει την κόντρα του με τον Σλοτ και την Λίβερπουλ

Ανρί για Σαλάχ: Είχα και εγώ προβλήματα με προπονητές αλλά δεν μίλησα, σεβάστηκα τον σύλλογο
Ο Μο Σαλάχ δεν ήταν στην αποστολή της Λίβερπουλ για τον αγώνα με την Ίντερ αλλά η ομάδα του λιμανιού έφυγε με το διπλό από το Μιλάνο. 

Ο Αιγύπτιος σταρ της ομάδας με τις δηλώσεις του κατά του Σλοτ άναψε φωτιές στη Λίβερπουλ και στον εαυτό του και κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το μέλλον του στους Reds. 

Θέση για τις δηλώσεις του Σαλάχ πήρε και ο Τιερί Ανρί. Ο παλαίμαχος Γάλλος στράικερ της Άρσεναλ και της Μπαρτσελόνα μίλησε στο  CBS Sports και διαφώνησε ανοιχτά με τον Αιγύπτιο. 

«Εγώ είχα προβλήματα με τον Βενγκέρ, με τον Γκουαρντιόλα. Με είχατε  ακούσει ποτέ να μιλάω δημόσια γι’ αυτό; Ποτέ. Δεν μίλησα προστάτεψα τον σύλλογο που έπαιζα» είπε αρχικά και συνέχισε:  «Πρέπει να προστατεύεις την ομάδα σου με κάθε κόστος, συνεχώς. Καταλαβαίνω ότι θέλεις να μιλήσεις.

Καταλαβαίνω την απογοήτευση. Δεν καταλαβαίνω το πώς και το πότε. Αυτό δεν μου βγάζει νόημα. Ήταν λάθος.  Αν δεν αποδίδεις, τότε η θέση σου κινδυνεύει. Δεν είναι δική σου δουλειά να παίρνεις θέση και ειδικά όταν είσαι σε έναν σύλλογο όπως η Λίβερπουλ. Επαναλαμβάνω - αγαπώ τον Μο Σαλάχ. Αγαπώ αυτά που έχει κάνει στο παιχνίδι. Αυτό είναι ένα διαφορετικό θέμα».



