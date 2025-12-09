Καρδίτσα - Μερσίν 72-80: Πλήρωσε το κακό της ξεκίνημα
Καρδίτσα Μερσίν Basketball Champions League

Καρδίτσα - Μερσίν 72-80: Πλήρωσε το κακό της ξεκίνημα

Η Μερσίν «έτρεξε» ένα εντυπωσιακό σερί 20-0 στην 1η περίοδο και στέρησε τη νίκη και το πλεονέκτημα από την Καρδίτσα

Καρδίτσα - Μερσίν 72-80: Πλήρωσε το κακό της ξεκίνημα
Η Καρδίτσα δεν κατάφερε να ξεπεράσει την κακή της εκκίνηση και «έπεσε» με το τελικό 80-72 από τη φιλοξενούμενη Μερσίν, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Basketball Champions League.

Με την τρίτη ήττα της στον 7ο όμιλο, η ελληνική ομάδα χάνει το δικαίωμα να διεκδικήσει το πλεονέκτημα έδρας στο Play-In (θα τερματίσει τρίτη), καθώς χρειαζόταν νίκη με διαφορά τουλάχιστον οκτώ πόντων. Στο 3-2 και «αγκαλιά» με τη 2η θέση του ομίλου η τουρκική ομάδα.

Το συγκρότημα του Νίκου Παπανικολόπουλου βρέθηκε από νωρίς σε δύσκολη θέση, με τη Μερσίν να «τρέχει» ένα εντυπωσιακό 20-0 μέσα στην πρώτη περίοδο. Το 8-6 των πρώτων λεπτών μετατράπηκε σε 8-26 λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου, εξέλιξη που ουσιαστικά διαμόρφωσε την εικόνα του αγώνα. Παρά την προσπάθεια αντίδρασης στο δεύτερο ημίχρονο, η Καρδίτσα δεν μπόρεσε να μειώσει σε επίπεδα που να απειλήσουν πραγματικά την τουρκική ομάδα· το μικρότερο χάσμα καταγράφηκε στο -9 (46-55) προς το τέλος της τρίτης περιόδου.

Πρωταγωνιστής των νικητών ο Τζακ Ουάιτ με 21 πόντους, ενώ από την Καρδίτσα πάλεψε ο Ντάμιεν Τζέφερσον με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 10-26, 28-46, 46-63, 72-80

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζουράποβιτς, Προτς, Πέσιτς
Οι συνθέσεις:

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον Μπ. 7 (1), Χόρχλερ 13, Έλις 4, Μπόθελ 8, Δίπλαρος 2, Κασελάκης 5 (1), Καμπερίδης 3 (1), Ουάσινγκτον 4, Τζέφερσον Ντ. 20 (1), Μάντσεν 6.
ΜΕΡΣΙΝ (Σεβίμ): Ολασένι 14, Κομπς, Όζμιζαρκ 17 (3), Μαρτς 6, Τσεκιτσί, Κάουαν 9 (2), Κρουθ 6, Τιρπάντσι 3, Γουάιτ 21 (2), Μπέντιλ 4.
