Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν από την σημερινή κλήρωση

Η κλήρωση των ομίλων θα διεξαχθεί σήμερα στο «John F Kennedy Center» στην Ουάσινγκτον τη διαδικασία να ξεκινάει στις 19:00 ώρα Ελλάδος

Μουντιάλ του Κατάρ.



Κι η Ελλάδα μπορεί τελικά να μην κατάφερε να σφραγίσει την παρουσία της στην τελική φάση, όμως ακόμα κι έτσι η «φλόγα» για το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν μπορεί να σβήσει ποτέ.



Η ώρα της κλήρωσης και το πρόγραμμα Σιγά-σιγά η FIFA σκοπεύει να βάλει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη σε κλίμα... Μουντιάλ, ακόμη κι αν απέχουμε ακόμα αρκετούς μήνες από την πρώτη σέντρα τον Ιούνιο του 2026. Η κλήρωση των ομίλων θα διεξαχθεί την Παρασκευή (5/12) στο «John F Kennedy Center» στην Ουάσινγκτον, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη διαδικασία να ξεκινάει στις 19:00 ώρα Ελλάδος.



Το πρόγραμμα πάντως των αγώνων θα γίνει γνωστό την επομένη της κλήρωσης (6/12), καθώς η FIFA θέλει να αναλύσει τις συνθήκες για κάθε αγώνα ώστε να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι φίλαθλοι που θα ταξιδέψουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγώνες.



Πού και πότε θα διεξαχθεί το Μουντιάλ Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα συνδιοργανωθεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού από τις ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Η σέντρα του τουρνουά είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου και ο τελικός για τις 19 Ιουλίου στο «Metlife Stadium» της Νέας Υόρκης, με τη διάρκεια του τουρνουά να εκτείνεται στις 39 ημέρες.



Ποιο είναι το φορμάτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα συμμετέχουν 48 ομάδες (στο προηγούμενο συμμετείχαν 32) που θα χωριστούν σε δώδεκα ομίλους των τεσσάρων χωρών. Οι δυο πρώτες κάθε ομίλου μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες θα προκριθούν στη φάση των «32», όταν ολοκληρωθούν οι τρεις αγωνιστικές της φάσης των ομίλων.



Από εκεί και πέρα οι νικητές των ζευγαριών θα προκρίνονται κατά σειρά στη φάση των «16», στους «8», στους «4», μέχρι να φτάσουν στον τελικό. Κάπως έτσι η αύξηση των ομάδων από 32 σε 48 θα οδηγήσει παράλληλα και στην αύξηση των αγώνων από 64 στους 104, ενώ η χώρα που θα φτάσει μέχρι τον τελικό θα πρέπει να δώσει συνολικά οκτώ αγώνες αντί για επτά.



Ποια είναι τα γκρουπ δυναμικότητας Στην κλήρωση της Παρασκευής (5/12) οι 42 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει ήδη την παρουσία τους στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν χωριστεί σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, ενώ οι υπόλοιπες έξι που θα δώσουν μάχη μέσω των play-offs συγκαταλέγονται στο τέταρτο και τελευταίο γκρουπ. Αντίθετα οι τρεις διοργανώτριες χώρες (ΗΠΑ, Μεξικό Καναδάς) βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, μαζί με εννιά ακόμη ομάδες.



Κλείσιμο



Από εκεί και πέρα υπάρχει ακόμα μια καινοτομία, όπου αποτρέπει διασταυρώσεις μεταξύ μεγάλων φαβορί. Ειδικότερα η Ισπανία που είναι πρώτη στο FIFA Ranking και η Αργεντινή που είναι δεύτερη μπορούν να αναμετρηθούν μόνο στον τελικό. Το ίδιο ισχύει για τις Γαλλία - Αγγλία που καταλαμβάνουν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα.



Πρώτο γκρουπ



Καναδάς

Μεξικό

ΗΠΑ

Ισπανία

Αργεντινή

Γαλλία

Αγγλία

Βραζιλία

Πορτογαλία

Ολλανδία

Βέλγιο

Γερμανία



Δεύτερο γκρουπ



Κροατία

Μαρόκο

Κολομβία

Ουρουγουάη

Ελβετία

Ιαπωνία

Σενεγάλη

Ιράν

Νότια Κορέα

Εκουαδόρ

Αυστρία

Αυστραλία



Τρίτο γκρουπ



Νορβηγία

Παναμάς

Αίγυπτος

Αλγερία

Σκωτία

Παραγουάη

Τυνησία

Ακτή Ελεφαντοστού

Ουζμπεκιστάν

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

Νότια Αφρική



Τέταρτο γκρουπ



Ιορδανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Γκάνα

Κουρασάο

Αϊτή

Νέα Ζηλανδία

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

Διεθνή playoffs

Διεθνή playoffs



Πώς θα προκύψουν τα έξι έξτρα εισιτήρια Γνωρίζουμε ήδη τις 42 ομάδες που έχουν κλείσει μια θέση στο επόμενο Μουντιάλ, όμως υπάρχουν έξι ακόμα εισιτήρια που θα επικυρωθούν μέσω των play-offs του Μαρτίου. Τα τέσσερα εξ αυτών θα προκύψουν μέσα από τα μπαράζ της UEFA, στα οποία συμμετέχουν 16 συνολικά ομάδες. Οι 12 που αναδείχθηκαν δεύτερες στους προκριματικούς ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και τέσσερις ακόμα που προκρίθηκαν μέσω του Nations League. Οι ευρωπαϊκές ομάδες χωρίστηκαν σε τέσσερα διαφορετικά μονοπάτια, με ημιτελικούς κι έναν τελικό. Ο νικητής κάθε path (μονοπατιού) θα πάρει από ένα εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.



Path A:



Ημιτελικός 1: Ιταλία - Β. Ιρλανδία

Ημιτελικός 2: Ουαλία - Βοσνία Ερζεγοβίνη

Τελικός: Νικητής 1 - Νικητής 2

Path B:



Ημιτελικός 1: Ουκρανία - Σουηδία

Ημιτελικός 2: Πολωνία - Αλβανία

Τελικός: Νικητής 1 - Νικητής 2

Path C:



Ημιτελικός 1: Τουρκία - Ρουμανία

Ημιτελικός 2: Σλοβακία - Κόσοβο

Τελικός: Νικητής 1 - Νικητής 2

Path D:



Ημιτελικός 1: Δανία - Β. Μακεδονία

Ημιτελικός 2: Τσεχία - Ιρλανδία

Τελικός: Νικητής 1 - Νικητής 2



Από εκεί και πέρα δυο ακόμα εισιτήρια θα προκύψουν μέσω των διεθνών play-offs, όπου συμμετέχουν οι ακόλουθες έξι ομάδες: Βολιβία, Τζαμάικα, Νέα Καληδονία, Κονγκό, Ιράκ και Σουρινάμ. Οι συγκεκριμένες χώρες θα συμμετέχουν σε ένα μίνι τουρνουά, όπου θα χωριστούν σε δυο διαφορετικά μονοπάτια των τριών ομάδων με ημιτελικά και τελικό. Κονγκό και Ιράκ ωστόσο βρίσκονται ήδη στον τελικό του κάθε path λόγω της υψηλότερης βαθμολογίας στο FIFA Ranking. Άρα η διαδικασία έχει ως εξής:



Ημιτελικός 1: Νέα Καληδονία - Τζαμάικα

Ημιτελικός 2: Βολιβία - Σουρινάμ

Τελικός 1: Νικητής ζευγαριού Νέα Καληδονία/Τζαμάικα - Κονγκό

Τελικός 2: Νικητής ζευγαριού Βολιβία/ Σουρινάμ - Ιράκ



Ποια είναι τα γήπεδα της διοργάνωσης Όπως ήταν αναμενόμενο οι ΗΠΑ διαθέτουν τα περισσότερα και πιο σύγχρονα γήπεδα για τους αγώνες της διοργάνωσης. Συνολικά έντεκα γήπεδα βρίσκονται σε αμερικάνικο έδαφος, τρία στο Μεξικό, ενώ δυο γήπεδα είναι στον Καναδά. Ο τελικός όπως προαναφέραμε θα διεξαχθεί στο «Metlife Stadium» της Νέας Υόρκης, έδρα των New York Giants και New York Jets, με χωρητικότητα 82,5 χιλιάδων θεατών.



Τα γήπεδα στις ΗΠΑ



Atlanta Stadium: 71,000 θεατές

Boston Stadium : 40,000 θεατές

Dallas Stadium: 80,000 θεατές

Houston Stadium: 72,220 θεατές

Kansas City Stadium: 76,416 θεατές

Los Angeles Stadium: 70,000 θεατές

Miami Stadium: 65,326 θεατές

New York New Jersey Stadium ή «MetLife»: 82,500 θεατές

Philadelphia Stadium: 69,596 - 69,879 θεατές

San Francisco Bay Area Stadium: 68,500 θεατές

Seattle Stadium: 68,740 θεατές



Τα γήπεδα στο Μεξικό



Estadio Azteca Mexico City: 83,264 θεατές

Estadio Guadalajara: 46,355 θεατές

Estadio Monterrey: 53,529 θεατές



Τα γήπεδα στον Καναδά



• Toronto Stadium: 39,150 θεατές

• BC Place Vancouver Stadium: 54,500 θεατές