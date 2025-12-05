Παναθηναϊκός: Με ανοιχτές ομπρέλες στο κλειστό του ΟΑΚΑ «τρόλαραν» τον Ολυμπιακό για το ΣΕΦ οι φίλοι των πρασίνων
Παναθηναϊκός: Με ανοιχτές ομπρέλες στο κλειστό του ΟΑΚΑ «τρόλαραν» τον Ολυμπιακό για το ΣΕΦ οι φίλοι των πρασίνων

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπήκαν στο... κλίμα των ημερών και εμφανίστηκαν στις εξέδρες του Telekom Center Athens με ανοικτές ομπρέλες!

Μετά και τα όσα συνέβησαν την Πέμπτη (4/12) με την σφοδρή κακοκαιρία στην Αττική η οποία είχε αποτέλεσμα την αναβολή του αγώνα στο ΣΕΦ μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε, οι φίλοι του Παναθηναϊκού προσπάθησαν να... τρολάρουν την κατάσταση.

Πώς; Εμφανίστηκαν στις εξέδρες του Telekom Center Athens ενόψει του αγώνα με την Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague με ανοικτές ομπρέλες! Και αν μη τι άλλο τράβηξαν τα βλέμματα και προσέλκυσαν πολλά χιουμοριστικά σχόλια.

Βέβαια η ημέρα είναι έτσι και αλλιώς βροχερή στην Αττική αλλά τα φαινόμενα δεν είναι τόσο έντονα όσο την προηγούμενη ημέρα. Παρόλα αυτά με αυτόν τον τρόπο οι φίλοι των «πρασίνων» ήθελαν να... διακωμωδήσουν την όλη κατάσταση.

Πηγή: www.gazzetta.gr
